Rosa María Palacios dijo sentirse "muy conmovida" por las historias de los venezolanos en el Perú. La periodista utilizó su página de Facebook para expresar su solidaridad con ellos, pero su mensaje sacó a relucir la xenofobia de algunos usuarios.



"Muy conmovida por las historias personales de muchos venezolanos. Que desgracia cuando los gobiernos destruyen así la vida de sus pueblos. Vengan, aquí el pueblo es mas noble que las bajezas de unos pocos", escribió Palacios, pero inmediatamente fue criticada.



Su comentario fue duramente cuestionado por algunos usuarios, quienes rechazaron la presencia de venezolanos en el país. "Recíbelos en tu casa entonces", fue uno de los comentarios menos polémicos que recibió la periodista.



Muchos peruanos aseguraron que los venezolanos les "están quitando el trabajo" y que muchos aceptan ganar menos que un peruano. "Que se vayan a otro país" o "No queremos más venezolanos" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.



Según algunos seguidores de Rosa María Palacios, los venezolanos aceptan los trabajos que los peruanos no quieren tomar. "A más competencia, se alienta la superación y mayor esfuerzo por trabajar con más eficiencia", manifestó un peruano. Además, destacó que los venezolanos son muy amables.



Otros usuarios, en cambio, se encargaron de recordar la difíciles épocas de los 80 y 90 en el Perú, por las que muchos peruanos se vieron obligados a emigrar a países como Venezuela o Argentina.



"La amnesia típica del peruano, nunca se acuerdan cuando miles salían a otros países. En los 70 había el boom del petróleo y grandes construcciones en Venezuela, se fueron miles de peruanos. En los 80 Alan García llevó al Perú a su más alta hiper super inflación y hacíamos cola para comprar leche, pan, azúcar, arroz, etc. En los 90 seguía el éxodo hacia USA, Japón, Europa, Argentina, Chile entre otros países", escribió un usuario.