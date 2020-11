Por: Oscar Torres

Es una de las periodistas más influyentes del medio. Su nombre es sinónimo de investigación contra la corrupción. En medio de este segundo pedido de vacancia, elecciones y demás, siempre es importante conversar con la directora y conductora de ‘Panorama’, de Panamericana TV, Rosana Cueva, quien no calla nada.

Rosana, estuviste frente a frente con el presidente Vizcarra. ¿Le crees que es inocente cuando niega las presuntas coimas que le pagó Obrainsa?

Si es inocente o culpable, lo verá el Poder Judicial. Yo creo que es una denuncia muy grave y con indicios sumamente verosímiles, por llamarlo de algún modo.

Como periodista experimentada que eres y que has hablado con varios presidentes, ¿qué te decían sus ojos, sus expresiones? ¿O estaba nervioso?

No. Sentía que estaba buscando las respuestas, no siento que hubieran estado a flor de piel, que vino preparado, pero no deja de ser una percepción.

¿Crees que se burló de ti cuando le preguntaste sobre el Covid y el panorama desolador, y él aludió a tu programa ‘Panorama’?

Creo que fue una malcriadez de su parte porque ahí el programa no tenía nada que ver. Lo que estábamos hablando era el tema del Covid y yo era una representante de lo que podía ser la voz de un sector de la ciudadanía.

Rosana Cueva habla sobre la política y el periodismo peruano. (Video: Trome.pe)

¿Cómo calificas su gestión en líneas generales?

Mediocre. La crisis no la ha sabido manejar, la situación económica tampoco. Ahí las cifras lo dicen todo. Enarboló una lucha anticorrupción en la que muchos peruanos creyeron y se puso nuevamente a prueba para la ciudadanía este afán de endiosar a alguien y que nuevamente se volvió a caer. Es un ‘héroe caído’.

¿Piensas que su futuro está muy complicado? ¿Una vacancia es oportuna o necesaria?

La vacancia no es oportuna bajo ningún punto de vista, pero que terminando su mandato va a tener que enfrentar estas acusaciones y la situación puede ser sumamente difícil para él, no me queda la menor duda.

Los últimos cinco presidentes han terminado mal, presos, y hasta uno se ha suicidado. ¿Qué opinión te merece?

Que no aprendemos la lección para nada porque somos muy tolerantes con la corrupción como ciudadanos. No sabemos escoger. Ahora, tampoco es que haya una oferta que tú digas que es amplia para poder mirar. Eso también de parte de los partidos políticos.

Pero lo anecdótico del caso es que para estas elecciones habrían 24 candidatos, una cifra récord. ¿Por qué crees que mucha gente busca llegar al poder?

Precisamente por esa imagen que se está dando de que son muy pocos probablemente los que sí aspiren a trabajar por el país. Se está empezando a ver tanto el Parlamento y el Poder Ejecutivo como una especie de botín.

Ollanta Humala, por ejemplo, tiene una acusación fiscal de 20 años por el presunto delito de lavado de activos e investigación por supuestamente recibir dinero ilícito. ¿Consideras que busca eludir a la justicia postulando a la presidencia?

Busca politizar su caso, victimizarse y luego convertirse en una especie de perseguido político cuando todavía tiene muchas cuentas pendientes con la justicia.

Rosana Cueva: "Creo que fue una malcriadez de Vizcarra porque ahí el programa no tenía nada que ver". (Captura: Panorama)

Daniel Urresti tiene una acusación muy grave por el asesinato de un periodista. ¿Crees que es un hombre idóneo para dirigir los destinos del Perú?

En absoluto, porque además en el Congreso lo que ha demostrado es populismo y esas contradicciones graves respecto a ‘entre lo que dice y lo que hace’. Y Podemos Perú es una mochila sumamente pesada que no tiene que ver con la lucha anticorrupción. Creo que tiene que responder por eso.

¿Crees como muchos que George Forsyth se va a desinflar en la campaña? ¿Cuál crees que es su mérito?

La juventud y creo que eso es un mérito de que puedas convocar a los jóvenes, pero también pienso que puede ser la debilidad, y es que le falta experiencia para manejar un país tan complicado como el nuestro. Lo que no significa que todo esté perdido. Va a depender también de con quiénes vaya acompañado y si esas compañías pueden lograr un equilibrio distinto.

¿Y de aquí al 11 de abril se desinfla o no?

Va a convertirse en la piñata favorita porque es el puntero. Y lo que la tradición nos dice ‘es al que apuntan todos para poder bajárselo de inmediato’.

‘Panorama’ fue el programa que reveló la escapadita con fuego incluido de Guzmán. ¿Te parece una persona confiable?

No, no me parece confiable. No me convencieron sus respuestas. Es una persona también con muchísimas contradicciones. Eso no quita que el Partido Morado sea uno de los que está convocando cuadros respetables. Yo sí quisiera separar a Guzmán y el partido. El partido me parece serio.

La ciudadanía está harta de la llamada clase política, ¿crees que esta vez elegiremos bien?

A la oferta de los 24 movimientos políticos que tú señalas, ya cerradas, creo que le está faltando ilusión. No advierto a ningún candidato que pueda encandilar y esa desilusión va a estar presente en la campaña.

Gracias Rosana y ojalá se extinga la corrupción en nuestro país de una vez por todas…

Gracias a ti y que así sea.

‘NO ME PARECE ÉTICO QUE UN PERODISTA TRABAJE EN UN MEDIO Y COBRE POR ASESORÍAS’

¿Alguna vez has tenido una militancia o has simpatizado con algún partido político?

No, nunca terminé encandilada por ninguno.

Por tu cargo de directora periodística tienes una vida agitada. ¿Cómo te relajas?

Y con la pandemia encima cada vez menos. Salidas no tengo. Me relajo en casa con mis hijos. Pasando momentos con ellos. He tenido que aprender a cocinar, o sea cocinaba las cosas elementales, pero por lo menos los dos o tres primeros meses tuve que pulir o perfeccionar. No me he convertido todavía en Gastón Acurio, estoy lejos, pero sí me relajo ahí en casa (sonríe).

¿Estás de novia actualmente?

No, estoy sola y tranquila.

¿Qué piensas de las palabras que dijo Mávila sobre que ‘hay frescas que se cuelgan de tu novio’?

Yo diría que me preocuparía si mi novio empieza a reírse demasiado con alguien. Que se cuelguen las que quieran. El tema es con quién realmente sientes que empieza a ser feliz.

¿Eres celosa?

Poquísimo.

Rosana Cueva: "Los periodistas estamos con la renuncia bajo el brazo". (Foto: Trome)

¿Tienes amigas en el ambiente periodístico?

Conozco a varias y respeto a un montón, pero amistad ni con políticos ni periodistas, principalmente las que pueden ser de mi equipo. Mi vida social trato de mantenerla al margen de lo laboral.

¿A quién respetas?

A Mónica Delta por supuesto, a Patricia del Río, quien me parece una tipa extraordinaria. Y así la lista puede ser más larga.

¿Cómo reaccionas cuando te critican en las redes sociales?

Cuando siento que tienen razón puedo no dormir y la persona más crítica de mi trabajo puedo ser yo misma, porque siempre trato de que todo salga bien. Me puedo estar autoflagelando, pero cuando siento que he hecho las cosas bien o cuando hay algún tipo de acusación o etiqueta que te quieren poner, simplemente no les hago caso, estoy bañada en aceite para eso.

¿Qué significa para ti que seas una de las periodistas de televisión más influyentes?

En esa encuesta participa un reducido número de gente. Entonces, es siempre un halago, un reconocimiento al trabajo que hacemos, pero ‘Panorama’ es un equipo, no es una persona.

¿Qué harías si en tu canal tienes una investigación o reportaje importante y te lo censuran?

Los periodistas estamos con la renuncia bajo el brazo. No he tenido que pasar nunca por esa situación en todos estos casi 11 años que tengo al frente de ‘Panorama’ y esa es la razón por la cual me mantengo aquí.

¿Te parece ético que un periodista que trabaja en un medio de comunicación cobre por asesorías a candidatos?

Me parece que hay un conflicto de intereses serio. Nunca va a ser recomendable. Yo nunca he hecho ese tipo de cosas, pero también estoy en contra de estos linchamientos mediáticos y de la hipocresía que a veces sale a la luz cuando se presentan situaciones como las que recientemente hemos visto.