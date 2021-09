La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, consideró que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, está dando “manotazos de ahogado” al negar la denuncia de agresión verbal formulada en su contra por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País). Además, señaló que la defensa de los derechos de la mujer no debe estar supeditada a una determinada ideología.

“Guido bellido da manotazos de ahogado frente a una situación que sabe es condenable. Patricia Chirinos no lo denunció en su momento por sus motivos. La Comisión de Ética se estaría instalando en los próximos días y este tiene que ser uno de los primeros casos en ser abordados”, aseveró a RPP.

Además, la legisladora señaló que tomará acciones contra la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, de Perú Libre, debido a que cuestionó que Chirinos haya demorado en presentar su denuncia por agresión contra Bellido.

“Soy miembro de la Comisión de la Mujer y en la sesión de mañana voy tomar cartas en el asunto porque no puedo permitir que la presidenta haya cuestionado la denuncia, lo que ella hace es un mal ejemplo. En lucha contra la violencia no debe caber ideología o color político, ella no está apta para el cargo”, refirió.

Medina cuestionó a Chirinos por el momento en que reveló el diálogo que mantuvo con Bellido. “Nos solidarizamos (con Patricia Chirinos) pero tenemos que ver el otro punto, el comportamiento de la congresista. ¿Cuál es el motivo (por el) que recién está sacando todos estos actos? ¿Por qué no lo hizo prácticamente a los días o al instante?”, señaló en una entrevista a Exitosa la semana pasada.