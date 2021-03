NO DA TREGA. La segunda ola por Coronavirus continúa golpeando emocional y físicamente a millones de peruanos. Esta vez se trata de Sergio Sanabria, productor de RPP. El trabajador solicita ayuda del seguro social de Salud (EsSalud) porque su pareja, una paciente vulnerable, ha sido diagnosticada con Coronavirus, al igual que su hijo, una criatura de un mes.

“#URGENTE Mi familia cayó en desgracia por culpa del Covid-19. Mi esposa, paciente vulnerable dio positivo y ahora mi hijo de 1 mes y 2 semanas de nacido ya empezó con los síntomas. Su AYUDA por favor”, escribe Sergio en su cuenta de Twitter.

En el mensaje que compartió, el productor indica que intentó comunicarse por todos los medios con representantes de EsSalud, pero que no responden sus mensajes. Es por esta razón que se vio obligado a recurrir al apoyo de los usuarios de redes sociales.

Sergio se convirtió en papá el 15 de marzo, celebró la noticia en su cuenta de Facebook. “Hoy todo está mejor, nuestro amor como padres y familia crece cada día, los temores persisten, pero seguimos fuertes, de la mano y aferrándonos el uno al otro. Ha pasado un mes desde que disfruto de mi pequeño bebé, me siento afortunado y lo diré cada vez que pueda”, escribió aquella vez el productor.





Sergio Sanabria se convirtió en papá hace un mes

🚨 #URGENTE Mi familia cayó en desgracia por culpa del Covid-19. Mi esposa, paciente vulnerable dio positivo y ahora mi hijo de 1 mes y 2 semanas de nacido ya empezó con los síntomas. Su AYUDA por favor @Minsa_Peru @EsSaludPeru @ougarteu @FioreMolinelli llevo llamando 3 días — Sergio Sanabria (@sergiosanabria4) March 27, 2021





CASOS DE CORONAVIRUS AUMENTAN

El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia nacional por 30 días más, por lo que estará vigente desde el jueves 1 hasta el viernes 30 de abril del presente próximo año. Esta medida, establecida por primera vez el 16 de marzo, se toma para mitigar el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.

Según el Decreto Supremo 058-2021-PCM, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, durante el periodo mencionado queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.

El personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas velará por el irrestricto cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa vigente.

COVID-19: Científicos empiezan a entender por qué afecta más a hombres que mujeres

Desde el 29 de marzo rige una nueva clasificación de las provincias de acuerdo al nivel de alerta de contagio del COVID-19, establecido en extremo, muy alto y alto, establecido por el Ejecutivo en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia. Esta clasificación tiene vigencia hasta el 11 de abril.

Una de las novedades es que la Provincia Constitucional del Callao bajó su nivel de alerta de extremo a muy alto, lo que significa que ya no tendrá cuarentena total los domingos. En ese sentido, a partir del lunes 29 de marzo, Lima Metropolitana y Callao estarán juntas en la clasificación de riesgo muy alto frente al coronavirus.

De lunes a domingo las personas de la capital y el Primer Puerto puede transitar con normalidad porque no hay cuarentena. No obstante, el toque de queda se inicia a las 9:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

