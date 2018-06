Rusia 2018: Conoce donde puedes ver los partidos, si te quedas sin entradas para los estadios [FOTOS]

Irás a Rusia para ver a la selección peruana en el Mundial , ¿pero no sabes aún si conseguirás las entradas a los estadios para los partidos? La agencia de viajes online, Despegar.com compartió una lista de locales deportivos para que no te pierdas ningún gol de los seleccionados. Y por si aún no has adquirido tu boleto para viajar, los puedes encontrar desde 2 mil 500 dólares

St.Peters y St. Anton (Nikitskiy, Moscú, Rusia)



Este bar deportivo se encuentra en el centro de Moscú y se vende una excelente cerveza de barril. Su decoración muestra un clásico estilo británico con una barra y muebles de madera cubierto por techos bajos. También hay dos salas; una llena de detalles deportivos, bufandas de fútbol y camisetas de jugadores famosos.



La otra, es estilizada como un pabellón de caza con animales de peluche. Los precios son accesibles y cuentan con un menú fino en el estilo tradicional de Moscú como: bistecs rubicundos, rosbif, pasteles ingleses, salchichas tiernas, picantes y otros platos.



Tradicional estilo británico y se ubica en el centro de Moscú. Tradicional estilo británico y se ubica en el centro de Moscú.

Bar Law & Son (Sadovaya-Karetnaya, Moscú, Rusia)



Este bar deportivo, está cargado de sofás de cuero, mesas de madera, en la barra principal bufandas de fanáticos de fútbol de equipos rusos y extranjeros y grandes monitores para ver los partidos.



Aquí podrás encontrar más de 20 tipos de cócteles, trahos, bebidas como: cerveza, whisky e incluso bebidas caseras. Este local además, es famoso por sus platos a la parrilla, preparan solomillo de cerdo con mostaza, sopa de pescado escocés, atún azul a la parrilla, filetes grandes y hamburguesas para todos los gustos.

Aquí podrás encontrar más de 20 bebidas, incluso caseras. Aquí podrás encontrar más de 20 bebidas, incluso caseras.

OneMore Pub (Zemlyanoi Val, Moscú, Rusia)



El local te da la bienvenida con 25 barriles y una diversidad de cervezas raras de todo el mundo. Puedes degustar algunos aperitivos calientes o fríos y acompañarlos con deliciosos platos de pescado o carne, si es que se necesita saciar el hambre de gol de tu equipo favorito.



Aquí puedes degustar de aperitivos calientes y fríos. Aquí puedes degustar de aperitivos calientes y fríos.

El Lion's Head Pub (Myasnitskaya st., 15, Moscú, Rusia)



Ubicado en el centro de Moscú, aquí podrás encontrar distintos ambientes de acuerdo a tu comodidad; cuentan que los muebles están hechos por fabricantes irlandeses, y en las distintas mesas podrás reconocer a los amantes del fútbol que frecuentan este magnífico lugar.

Hay una delicada selección de cervezas, las cual podrás acompañar con una carta de comida de hamburguesas, costillas, filetes de carne seleccionada, entre otras delicias más.

Aquí no te puedes perder de su delicada selección de cervezas, que las puedes acompañar con una hamburguesa, costillitas y carnes rojas. Aquí no te puedes perder de su delicada selección de cervezas, que las puedes acompañar con una hamburguesa, costillitas y carnes rojas.

Mollie’s ( Myasnitskaya, Moscú, Rusia)



Está ubicado en el centro de Moscú y los precios son accesibles para que puedas disfrutar cómodamente en sus televisores gigantes.

Tiene un estilo clásico Irlandés y te ofrece una extensa variedad de aperitivos entre cervezas de barril, whisky y sidra, las cuales son las más recomendadas por los visitantes. El menú va cambiando con regularidad y seguramente habrá muchas sorpresas ahora que se acerca el mundial de Rusia.

Está ubicado en el centro de Moscú y los precios son accesibles para sus visitantes. Está ubicado en el centro de Moscú y los precios son accesibles para sus visitantes.

Cure Bar (Leningradskiy , Moscú, Rusia)



Elogiado por su buena música, además de una variada carta de comida y amplia selección de bebidas que permiten disfrutar a sus visitantes de un ambiente tranquilo.



En Cure Bar encontrarás cuatro ambientes distintos en los que podrás degustar sus pizzas, calamares o carnes, y en la extensa barra principal pedir alguna cerveza de la enorme selección que tienen.



Podrás degustar sus pizzas, calamares o carnes, y de la extensa barra principal de cerveza. Podrás degustar sus pizzas, calamares o carnes, y de la extensa barra principal de cerveza.

HopHead Craft Beer Pub (Fridrikha Engelsa, Moscú, Rusia)



En este local deportivo presumen tener más de 400 variedades de las mejores cervezas de autor de todo el mundo, podrás encontrar algunas Belgas, Alemanas, de Reino Unido, entre otras.



Aquí podrás disfrutar de las mejores jugadas del mundial con la gran variedad de cervezas. Recomiendan los platos de tarta de pato, cerdo, costillas, entre otros exquisitos platos.