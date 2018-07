Rusia 2018: Don Pedrito regresó al Perú

Con una amplia sonrisa, como si hubiera conquistado el mundo, Pedro Núñez Soto (58), el osado hincha peruano que viajó a Rusia en bicicleta para ver jugar a nuestra selección, llegó ayer al país. En el aeropuerto Jorge Chávez, sus hijos, hermanos y sobrinos, vestidos todos con camisetas de la Bicolor, le dieron la bienvenida con aplausos, besos e interminables abrazos.



A las 4:15 de la tarde, su avión aterrizó en el terminal aéreo. “Siento mucha emoción de volver a casa. Estuve más de dos meses separado de mi familia. Extrañé mucho la comida, el lomo saltado, cebiche y papa a la huancaína”, contó don Pedrito, de San Juan de Lurigancho.



Su larga travesía comenzó el 14 de mayo y recorrió en total 12 países europeos y dos sudamericanos. Visitó más de 40 lugares turísticos y hasta se paseó en bici por la histórica vía Augusto Valenziani (Italia), por donde transitó Napoleón.



CHELITAS



“Cuando llegué a Rusia, todos me gritaban ‘Don Pedrito’. Querían tomarse fotos conmigo, me invitaban a comer y tomar unas chelitas”, dijo entre risas el ciclista, quien afirma que Trome lo hizo famoso. Quedó fascinado con la sopa borscht o roja, el moderno metro de Moscú y la amabilidad de su gente.



“Perú no ganó, pero nos cumplió el sueño de volver al Mundial. Ahora nos vamos a la Copa América”, finalizó.



SEPA QUE...



- Pasó por Polonia , Letonia, Alemania, Austria, Suiza, Francia y otros lugares. También hizo tour por Venecia y la casa de Julieta, en Verona.



- En su trayecto a Rusia , su bicicleta se le malogró y tuvo que dejarla en Polonia. En agosto hará una pollada para comprar otra.



- El 28 de julio tendrá una reunión , organizada por sus hijos. Contará las ‘aventuras de Don Pedrito’.