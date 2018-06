Rusia 2018: Su esposa no lo dejó ir al Mundial, pero sus amigos se las ingeniaron para que ‘vaya’ [VIDEO y FOTOS]

Un hincha mexicano soñaba desde hace cuatro años con viajar al Mundial Rusia 2018 , pero tuvo la mala suerte de que su esposa no lo deje ir. Por eso, sus amigos no tuvieron mejor idea que hacer una gigantografía de él para que no se sienta su ausencia en las tierras de Vladimir Putin y pueda ‘viajar’, aunque sea de mentira.



Ya en Moscú, sus seis amigos, que renunciaron a sus trabajos y viajaron a Rusia en camión, pasearon por todas partes con su amigo Javier de cartón, que llevaba una camiseta celeste que decía ‘Mi vieja (mi mujer) no me dejó de ir'. En la página de Facebook, Ingue Su Matrushkam , que ellos mismos crearon, comentan curiosas anécdotas.



"Planeamos un viaje al mundial en un autobus desde México hasta Rusia por casi 4 años y Javier nos salió al final con que "no me dejó mi vieja" y no pudo acompañarnos al viaje, así que se nos ocurrió la idea de traerlo sin el permiso de su señora…La verdad es que se la está pasando chingón” , se lee en una de sus publicaciones. Agregan que esperan que su esposa no lo termine, pero que no podían dejarlo sin que cumpla su sueño.



Su novia no lo dejó ir al Mundial, pero sus amigos lo hicieron ‘cartón’ y viajó igual

Pero eso no quedó ahí. Sus amigos quieren que esté en tierras rusas alentando a la selección mexicana , por lo que no descansarán hasta convencer a la mujer para que lo deje subirse al avión. Por ello, crearon una plataforma en Change.org para ayudarlo.



Bajo el título ‘Ayuda a Javi para que su novia lo deje ir al Mundial’ , piden solidarizarse "con un hermano en desgracia para que pueda ir al Mundial de Rusia 2018" . La publicación incluye hashtags, como #AmigosAntesQueNovias #InguesuMatrushka, #PaQueTienesNovia y #LoHacePorMiPropioBienDiceJavier.