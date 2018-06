Rusia 2018: ¿Problemas con Internet para ver el mundial? Aquí te decimos cómo solucionarlo No te conectes a cualquier red inalámbrica. La mayoría no aguanta más de 2 usuarios. Agrúpate con tus amigos para no tener muchas conexiones que afecten las imágenes.

