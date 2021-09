La legisladora de Juntos por el Perú, Ruth Luque, señaló que la libertad de expresión es la base del sistema democrático. Sus declaraciones se dieron al ser consultada sobre el proyecto de ley presentado por la bancada de Perú Libre que plantea que el Gobierne controle el contenido de los medios de comunicación bajo ciertas circunstancias.

En declaraciones a Canal N dijo que no ha revisado en detalle la iniciativa legal, pero que podría evaluarse siempre que no afecte la regulación de los medios privados.

“No he revisado el proyecto, no he tiendo la chance de revisarlo, pero no creo que sea para controlar medios, creemos que la libertad es la base de la democracia, siempre ha sido así. Si es que hay temas que requieren que los medios se pongan a disposiciones en temas de interés, como en el caso de Aprendo en Casa, que solo llegan radios rurales, habría que evaluarlo, siempre que no atente contra la regulación privada, si es que eso permite favorecer decisiones que vayan en beneficio de todo el país”, refirió.

En esa línea detalló de casos en los que programas de educación pública no pudieron llegar a sus destinatarios ya que no existían medios que los llevaran. Explicó que el acceso a internet en determinadas regiones es limitado y costoso.

¿Qué plantea el proyecto de Perú Libre?

El congresista Abel Reyes es autor del proyecto de ley N°00269/2021-CR que busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.

La propuesta implica el control de contenidos en medios de comunicación y que en caso de emergencia, el Gobierno podría dictar medidas “temporales” que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones.

También refiere que el Gobierno “con carácter excepcional y transitorio”, podría asumir temporalmente la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación.