EL ESTADO NO LA PROTEGE. Ruth Shady fue entrevistada por un periodista de Cuarto Poder para hablar de la situación de vulnerabilidad que atraviesa debido a las amenazas de muerte y el hostigamiento de traficantes de terrenos.

La arqueóloga denuncia abandono policial ante invasiones de Complejo arqueológico de Caral. “No es nuestra prioridad” le dicen en comisaría de Supe. Los traficantes de terrenos le han disparado y sigue recibiendo amenazas.

“Estamos hace tres años sin policía, sin ninguna custodia. Cuando les hemos reclamado que me están amenazando de muerte a mí y a los abogados, los traficantes de terrenos nos han dicho que nos van a enterrar cinco metros bajo tierra”, menciona.

Ruth Shady indica que la Policía Nacional del Perú no quiere hacerse cargo del problema. “Nosotros hemos acudido a la Fiscalía, hemos acudido a la Policía, pero no contamos con ellos. Nos han dicho que no tienen personal, antes nos daban siquiera uno, ahora dicen que no tienen personal”, agrega.

Ruth Shady recibe amenazas de muerte de traficantes de terrenos