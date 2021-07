Peruano que se respeta. Vestidos con trajes coloridos y portando señales reguladoras del tránsito, los ‘Fantásticos viales’ recorren día a día diferentes calles de Lima Metropolitana para concientizar a conductores, peatones y ciclistas sobre la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes en las pistas.

“Hace más de un año iniciamos el proyecto los ‘Fantásticos viales’. Este colorido escuadrón tiene como objetivo dar recomendaciones sobre la importancia de usar los cruceros peatonales y el cinturón de seguridad, así como respetar los espacios para ciclistas, las luces del semáforo y las velocidades permitidas. Hemos hecho intervenciones en el centro de Lima, Los Olivos y Surquillo”, contó Bernabé Bejarano, subgerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima.

SENTIMIENTO PATRIOTA

El último viernes, este colorido y entusiasta escuadrón llegó a la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, donde previo a la concientización de las reglas de tránsito, bailaron una marinera y una canción típica de la selva. “Nos alegra que otros distritos también estén replicando este tipo de intervenciones”, agregó Bejarano

Este programa también dicta charlas sobre seguridad vial a niños y público en general. Más información en la web de la Municipalidad de Lima o en su página de Facebook (@MuniLima)

Es importante este tipo de campañas para concientizar a los conductores, peatrones y ciclistas. Fotos: José Rojas / Trome.

Sheela Sharma publicó libro que destaca aves emblemáticas del Perú

Se llama ‘La estrella brillante’ y ahí inculca a los pequeños de la casa a respetar a la naturaleza. También tiene su blog Mommy’s Tales, donde comparte tips sobre maternidad y crianza.

Esta escritora y madre de dos hijos trabaja en el rubro del turismo y conoce muy bien nuestra biodiversidad y la fascinación de los niños por las aves.

Peruano que se respeta. A Sheela Sharma siempre le gustó leer y escribir. Pero, fue hace unos años que un tío la impulsó a redactar un cuento infantil y participar en un concurso. “En mis planes primero estuvo hacer un libro sobre mi blog (Mommy’s tales). Quería compartir mis experiencias como mamá primeriza, ya que con la maternidad descubrí lo mucho que me gustaban los niños. No pensaba hacer un cuento para niños, pero la idea me entusiasmó”, contó Sheela.

Así surgió ‘La estrella brillante’, un cuento que rinde homenaje a las aves más emblemáticas de nuestro país. Ellas son las protagonistas de la historia que enseña a los más pequeños de la casa a dejar de lado los estereotipos.

Esta escritora y madre de dos hijos trabaja en el rubro del turismo y conoce muy bien nuestra biodiversidad y la fascinación de los niños por las aves. “La editorial Caja Negra y mi hija me animaron a publicar este cuento. Estoy muy contenta con el resultado, tanto que ya estamos trabajando en un segundo libro”, dijo Sharma, quien, a través de su blog Mommy’s Tales, comparte tips sobre maternidad, crianza, tips y estilo de vida.

En el marco del Bicentenario del Perú, la escritora nos pide que cultivemos el amor por lo nuestro, que valoremos y respetemos la naturaleza. También que evitemos los prejuicios y aceptemos que cada persona es única e independiente.

