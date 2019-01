El escalofriante momento en que una anciana se cayó de una camilla que colapsó en el hospital Sabogal

Hace seis meses, María Esther Palomino, de 81 años, fue al hospital Sabogal, en el Callao, para un tratamiento de diálisis, sin embargo, quedó en coma después que su camilla colapsara. Posteriormente, la anciana falleció debido a los golpes.

En un informe de Punto Final, se difundió el video de lo sucedido cuando la camilla con la anciana se cayó en el hospital Sabogal ante la sorpresa de las enfermeras y el personal del nosocomio.

Tal como se aprecia en las imágenes, la camilla colapsó y se cayó ante la confusión de las enfermeras. La anciana se estrelló contra la pared y quedó en coma. Nueve días después falleció por los golpes.



Pese a que la Fiscalía del Callao pidió el video del accidente, representantes de EsSalud sostuvieron que no tenían las imágenes, algo que sería falso, pues el periodista del informe al hacer su descargo mencionó que el video que presentó en el reportaje es el mismo que tiene el hospital Sabogal.



Camilla mortal en el hospital Sabogal. (Video: Punto Final)

"Les dije que yo iba a ir hasta el fondo. Esto no se va a quedar así", dijo una de las hijas de la anciana, que vieron el video completo en el informe periodístico.



Aunque cuando ocurrió el accidente, Humberto Zanelli, director del Hospital Nacional Alberto Sabogal, negó que se haya cometido una negligencia y se investigaría para determinar si existen responsabilidades del caso, esto hasta ahora no se hace.



A través de un comunicado, EsSalud se defendió indicando que el "reportaje no se ajusta a la verdad" y que aún continúan las investigaciones sobre el fallecimiento de la mujer.