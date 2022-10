MÁS DETALLES SALEN A LA LUZ. El caso de la menor de 12 años que cayó desde el cuarto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca sigue dando qué hablar. Esta vez, el programa de Juliana Oxenford difundió chats de los alumnos del centro educativo donde confirman el bullying.

“Te metías con su nariz todo el tiempo, después de que no te dio bola” , “ Se meten con el físico de todos, pero como dijo la miss, hay personas que pueden reirse y que por dentro la pasan mal” , dicen algunos de los mensajes de un grupo de Whatsapp de los menores.

Además, Juliana Oxenford indicó que la adolescente en cuestión habló con una amiga para advertirle que haría algo para parar los abusos. “Sí, pienso hacerlo, pero no estoy segura de poder hacerlo, pensaba hoy pero Mario no me dejó”, habría dicho la menor de 12 años.

Finalmente, también presentaron una agenda virtual donde la niña escribía mensajes de despedida para sus amigos. Según la periodista, una de las principales hipótesis que se manejan es la del suicidio.

Alumnos del colegio Saco Oliveros de Salamanca confirmaron bullying que sufrió menor que cayó de cuarto piso del colegio este miércoles.

