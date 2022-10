Una menor de 12 años cayó del quinto piso del colegio Saco Oliveros en Salamanca. El abogado de la familia, Nicolás Rojas, fue entrevistado en ‘Arriba mi gente’ para que dé detalles de las acciones se han tomado contra la institución educativa.

De acuerdo con la defensa, los padres han intentado comunicarse con la escuela, pero no han recibido respuesta, por lo que decidieron mandar una carta notarial. “ Nuestra parte ha intentado comunicarse por teléfono con el director, le ha acusado una carta notarial. La familia ha ido dos veces y esta es la tercera vez, el colegio es renuente a dar cualquier tipo de información”, comentó.

Asimismo, asegura que el asesor del centro no ha informado sobre los hechos. “La familia está indignada por el comunicado que le ha dicho porque la información que posee es a partir del colegio y el colegio, a través de su asesor legal, lo que ha pretendido es trasladar la culpa a la familia a partir de un reproche familiar de ellos ”, señaló.

“La familia lo que quiere es acceso a la información, saber la versión directa desde el director del colegio, quien es el responsable del deber, del cuidado, de la vigilancia con respecto de la niña”, agregó.

Menor cayó desde el cuarto piso de colegio Saco Oliveros

SEÑALA QUE MINIMIZARON PROBLEMA DEL BULLYING

De igual manera, está sorprendido que las autoridades de la escuela hayan minimizado el problema del bullying, culpando a los padres de lo sucedido. “ Lo que ha querido pretender es que no es obligación del colegio, es una carga al respecto de los padres de familia en advertir este hecho. Tenemos el caso en que el colegio no solamente no da información, sino que la única información que da es totalmente errada ”, manifestó.

“Hay un comunicado totalmente falso donde señala un acompañamiento emocional, psicológico que no existe, un acompañamiento económico que fue tan solo parcial. El asesor del colegio lo toma como un punto a favor de ellos el hecho de llamar a una ambulancia. La solidaridad está ausente ”, finalizó.

