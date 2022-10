Juliana Oxenford volvió a referirse este jueves al terrible caso de la menor de 12 años que cayó hace dos días del quinto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca, aparentemente impulsada por el bullying que recibía por parte de sus compañeros de escuela.

La periodista denunció que viene recibiendo amenazas tras criticar la defensa de la institución educativa, cuando su abogado se enlazó anoche con su noticiero para asegurar que la adolescente no tenía problemas en el colegio, sino más bien asuntos de índole familiar.

“Voy a seguir hablando del colegio Saco Oliveros, de hecho, quiero decirles que muchas personas me han escrito algunos mensajes que no son gratuitos en redes sociales, me dicen que deje de meterme con el colegio , yo entiendo que esta institución educativa es enorme, tiene sedes, escuelas en todas partes del Perú. Yo les digo que me importa tres pepinos que me amenacen, que intenten cerrarme la boca o que pretendan que ya no hable más del caso ”, dijo la conductora de Al Estilo Juliana.

Además Juliana Oxenford destacó que este jueves, el colegio Saco Oliveros de Salamanca abrió las puertas para que todos los medios de prensa puedan grabar en el quinto piso del plantel, lugar de donde habría caído la menor, pero no quisieron permitirle la entrada a los reporteros de su canal.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DEL SACO OLIVEROS?

Américo Chuecas Moran, asesor legal del colegio Saco Oliveros de Salamanca, rompió su silencio para el noticiero de ATV ‘Al estilo Juliana’, para pronunciarse por el polémico caso de la menor de tan solo 12 años que cayó del cuarto piso del centro educativo luego de sufrir bullying por parte de sus compañeros.

El abogado mantuvo una tensa conversación con la conductora del programa y aseguró que estaban cubriendo todos los gastos médicos de la adolescente, que permanece internada en el área UCI del Hospital Almenara en estado crítico. Asimismo, negó que la niña haya tenido problemas en el colegio.

“Ella venía con problemas de caracter familiar, no ha tenido problemas en el colegio. No nos hemos enterado que ha sido sujeto de bullying porque si eso hubiese sido así, hubiéramos tomado precauciones”, indicó. “Viene de un conflicto familiar que no es de ahora”; agregó desatando la indignación de Juliana Oxenford.

