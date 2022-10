El caso de la menor de tan solo 12 años que cayó del quinto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca, supuestamente harta del bullying que recibía por parte de sus comapñeros, sigue dando qué hablar. Esta vez, una madre de familia que vio lo sucedido declaró para ATV Noticias.

“Yo llego y me dice ‘Señito’ se va a suicidar’ y yo digo ‘quién’ y cuando doy la vuelta se lanzó y se cayó aquí a la entrada”, dijo la mujer para el referido medio. Asimismo, aseguró que lo peor de todo fue la reacción de las autoridades del plantel educativo. “Ellos quería esconderlo o no sabían de dónde cayó, porque supuestamente arriba no hay acceso” , acotó.

Cabe indicar que según las primeras informaciones, la adolescente no asistió a sus dos primeras clases y nadie se percató de su paradero. Poco después reapareció y pidió permiso para ir al baño, momento que habría utilizado para tomar la fatal decisión. La caída fue vista por esta madre de familia que prefirió no revelar su identidad, la misma que alertó a los trabajadores del colegio pues ningún profesor o alumno se percató de lo acontecido.

SACO OLIVEROS SE DEFIENDE

Américo Chuecas Moran, asesor legal del colegio Saco Oliveros de Salamanca, rompió su silencio para el noticiero de ATV ‘Al estilo Juliana’, para pronunciarse por el polémico caso de la menor de tan solo 12 años que cayó del cuarto piso del centro educativo luego de sufrir bullying por parte de sus compañeros.

El abogado mantuvo una tensa conversación con la conductora del programa y aseguró que estaban cubriendo todos los gastos médicos de la adolescente, que permanece internada en el área UCI del Hospital Almenara en estado crítico. Asimismo, negó que la niña haya tenido problemas en el colegio.

“Ella venía con problemas de caracter familiar, no ha tenido problemas en el colegio. No nos hemos enterado que ha sido sujeto de bullying porque si eso hubiese sido así, hubiéramos tomado precauciones”, indicó. “Viene de un conflicto familiar que no es de ahora”; agregó desatando la indignación de Juliana Oxenford.

