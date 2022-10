El padre de la menor de 12 años que cayó del quinto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca rompió en llanto tras enterarse del diagnóstico de su hija, que sobrevivió de milagro a la fuerte caída. Entre lágrimas, aseguró que los médicos no podrán ayudar a la menor si sufre un paro cardíaco.

“Me han dicho que necesita de múltiples cirugías porque tiene fractura en la columna, su pelvis está destrozada, su corazón está débil. SI ella tiene un paro cardíaco no le van a poder hacer RCP por su columna, la van a dejar morir” , dijo agobiado por el llanto.

MAMÁ DE MENOR ROMPE EN LLANTO

Yahaira, mamá de la menor de 12 años que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca, rompió su silencio para el programa ‘Al estilo Juliana’ y reveló detalles del estado de salud de su hija, después de salir de UCI del Hospital Almenara, donde se encuentra internada en estado crítico.

“La situación actual de mi hija es crítico, la última información que tuve por parte del médico de UCI es que mi hijita tiene su corazoncito débil por la caída, tiene la columna partida, su pelvis está destrozada y también parte de su pierna, su brazo derecho y parte de la muñeca. Lo único que nos han dicho los médicos es que es un milagro que esté lúcida, yo me imaginé lo peor, no me imaginé que estaba estable, gracias a Dios que está viva, pero está comprometido todo lo demás, ahorita ella está luchando por su vida”, dijo entre lágrimas la madre.

Asimismo, comentó que no quería ir al colegio pero no revelaba sus motivos a los padres. “Nunca me puse a pensar que era porque se sentía fastidiada pero ahora hemos visto los chats y había un grupo donde los alumnos se decían unas barbaridades y es ahí donde se refleja el bullying”, agregó.

En ese sentido, aseguró que los compañeros de la menor se burlaban de su contextura, de su tamaño, de su cabello y hasta le ponían apodos. “En ese chat grupal mi niña dice que para el 22 quizá ya no esté viva, esté muerta, algo así, sabían eso y nadie dijo nada”, acotó.

Madre de familia aseguró que supuestamente no hay acceso al quinto piso del colegio de Salamanca.

