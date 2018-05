Salud: Consejos para estudiar y trabajar a la vez | FOTOS

Muchos peruanos y peruanas estudian y trabajan a la vez, lo que demuestra sus ganas de querer salir adelante. No obstante, existen consejos claves para lograr una mayor productividad. A continuación, te los pasamos a detallar:





*Organiza bien tú tiempo. Puedes ser flexible con tu horario, pero mantener una agenda es algo que no deberías dejar de lado para organizar mejor tú tiempo. Gracias a la tecnología de los smartphones ahora prácticamente todos tenemos acceso a una y hasta podemos compartirlo con amigos y familiares. Si planifica tu trayectoria académica y laboral, verás que sí es posible también guardar tiempo para la familia y para ti mismo.





*Desarrolla hábitos de estudio eficaces. Si aprendes más al escuchar a un maestro en un aula de clases que leyendo un libro, no faltes a ninguna. Sé organizado, toma importantes apuntes de las clases y dispón un lugar adecuado para estudiar. Busca reducir las distracciones al máximo en tus tiempos de estudio, prepara esquemas, revísalos, habla con tus profesores o aprovecha las tutorías de la universidad.





*Trabaja de forma eficaz. Si elaboras una lista de tareas a realizar, organizándola de forma secuencial con las tareas más importantes al inicio de la lista, podrás ver que aprovechas mejor tu tiempo. Considera organizar tu espacio de trabajo, desarrolla el hábito de trabajar en equipo, considera hablar con tu jefe para buscar apoyo y comprensión.





*Afronta el estrés. Manteniendo separado el trabajo de los estudios, evita preocuparte por el trabajo cuando estudies y viceversa. Tómate los descansos que necesites sin exagerar. Hacer ejercicios y deportes te ayudarán a despejarte de las preocupaciones. Así mismo, duerme lo suficiente y come alimentos saludables.





*Adopta el pensamiento adecuado. Sé realista. Recuerda siempre la razón por la que haces las cosas y déjate ayudar. Mantén un ritmo sostenido. Verifica tus avances y corrige tus retrasos. Celebra los logros sean pequeños o grandes. Nunca olvides que tienes toda la capacidad para alcanzar tus metas. (Con información de Andina)