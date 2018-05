Salud: ¡Cuidado con la hipertensión! | FOTOS

A cuidar nuestra salud . Entre los principales causantes de la hipertensión se encuentra el excesivo consumo de sal, la que está en gran cantidad en productos procesados como embutidos, cremas o sopa instantáneas, snacks, salsas procesadas, bebidas gaseosas, alimentos ahumados y enlatados, pues estos contienen altas cantidades de sodio.



Frente a esta situación y para controlar el aumento de la presión arterial, nutricionistas Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) recomiendan restringir el consumo de sal o de los alimentos que contenga altas cantidades de sodio; asimismo, realizar actividad física diaria, dejar de fumar, controlar el consumo de alcohol y disminuir de peso.



Debe saber que la hipertensión arterial es una enfermedad que no presenta síntomas claros, apareciendo generalmente cuando esta se vuelve crónica y ya ha causado daño progresivo de diversos órganos en el cuerpo, en particular al corazón, cerebro, riñones y es una causa frecuente de infarto del miocardio y accidentes cerebrovasculares.





RECOMENDACIONES:



*En sus guisos , sopas y otras comidas preparadas, no agregue sal extra al momento de consumirlas.



*Sazona tus preparaciones con ingredientes naturales, como ajos, cebollas, tomate, pimiento, orégano, muña u otras hierbas aromáticas, en lugar de sazonadores comerciales que contienen mucho sodio.



*Reemplaza las sopas instantáneas, embutidos y bocaditos salados por alimentos frescos y naturales como sopas caseras, carnes naturales.



*Lea cuidadosamente el etiquetado de los productos y elegir alimentos con menos de 0.25 gramos de sal por ración evitando aquellos con más de un gramo por ración.



*Acuda a un profesional de la salud para su tratamiento especializado, y recuerde asesorarse por un nutricionista para un plan de alimentación que se ajuste a sus necesidades.