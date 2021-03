Desde septiembre, el hospital pediátrico de París que atiende ha duplicado el número de niños y adolescentes que requieren tratamiento después de intentos de suicidio.

Los médicos en otros lugares informan sobre oleadas similares, con niños, algunos de tan solo 8 años, corriendo deliberadamente hacia el tráfico, tomando una sobredosis de píldoras y autolesionándose de otra manera. En Japón, los suicidios de niños y adolescentes alcanzaron niveles récord en 2020, según el Ministerio de Educación.

Cada vez más comunes, dicen los médicos sobre los niños que sufren ataques de pánico, palpitaciones cardíacas y otros síntomas de angustia mental, así como adicciones crónicas a dispositivos móviles y pantallas de computadora que se han convertido en sus cuidadores, maestros y animadores durante los encierros, toques de queda y cierres de escuelas.

“No existe un prototipo para el niño que tiene dificultades”, dijo el Dr. Richard Delorme, que dirige la unidad psiquiátrica que trata a Pablo en el gigantesco hospital pediátrico Robert Debré, el más concurrido de Francia. “Esto nos concierne a todos”.

Cuando sus padres lo llevaron al hospital, Pablo, de 11 años, apenas comía y había dejado de beber por completo. Debilitado por meses de privaciones, su corazón se había ralentizado y sus riñones estaban fallando. Los médicos lo inyectaron con líquidos y lo alimentaron a través de un tubo, los primeros pasos para coser a otro niño que se deshacía en medio del tumulto de la crisis del coronavirus.

El padre de Pablo, Jerome, todavía está tratando de entender por qué su hijo enfermó gradualmente con un trastorno alimentario crónico a medida que la pandemia se apoderó de él, muriendo de hambre lentamente hasta que los únicos alimentos que comía eran pequeñas cantidades de arroz, atún y tomates cherry.

Jerome sospecha que las interrupciones del año pasado en las rutinas de Pablo pueden haber contribuido a su enfermedad. Debido a que Francia estaba encerrada, el niño no tuvo clases en la escuela durante meses y no pudo despedirse de sus amigos y del maestro al final del año escolar.

“Fue muy difícil”, dijo Jerome. “Esta es una generación que ha recibido una paliza”.

A veces, otros factores se acumulan en la miseria más allá de la carga de los 2,6 millones de víctimas de COVID-19 que han muerto en la peor crisis de salud del mundo en un siglo.

Cuando fue hospitalizado a fines de febrero, Pablo había perdido un tercio de su peso anterior. Su frecuencia cardíaca era tan lenta que los médicos luchaban por encontrar el pulso y uno de sus riñones estaba fallando, dijo su padre, quien accedió a hablar sobre la enfermedad de su hijo con la condición de que no fueran identificados por su apellido.

“Es una verdadera pesadilla tener un hijo que se está destruyendo a sí mismo”, dijo el padre.

La psiquiatra de Pablo en el hospital, la Dra. Coline Stordeur, dice que algunos de sus otros pacientes jóvenes con trastornos de la alimentación, en su mayoría de 8 a 12 años, le dijeron que comenzaron a obsesionarse encerrados con el aumento de peso porque no podían mantenerse activos. Un niño compensado corriendo vueltas en el sótano de sus padres durante horas todos los días, perdiendo peso tan precipitadamente que tuvo que ser hospitalizado.

Otros le dijeron que gradualmente restringieron su dieta: “No más azúcar, luego no más grasa y, finalmente, no más de nada”, dijo.