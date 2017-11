Salvador Heresi es criticado en redes sociales por frase sobre chilenos y feriado [VIDEO y FOTOS]

El congresista de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio, Salvador Heresi, es duramente criticado en redes sociales por escribir frase con tintes xenófobos. El legislador tuvo que borrar tuit con desafortunada frase.



Salvador Heresi criticó la decisión del gerente del banco BCP de hacer trabajar a su personal en feriado y le preguntó si acaso es chileno. Miles de personas en redes sociales se sintieron mortificadas con actitud de legislador contra Chile.



Además, usuarios de redes sociales le indicaron que el feriado era para el sector publico y no privado. Los críticos de Salvador Heresi consideran que el legislador hizo gala de su necesidad de figurar con desafortunada publicación.



Salvador Heresi respondió a las criticas y dijo que él respetaba a Chile. "¿Xenofobo? Donde está el insulto a Chile? Me parece que tu interpretación es muy extensiva. Respeto a Chile y nuestros hermanos chilenos que ayer han celebrado con el Perú. Saludos Cordiales", contestó el legislador en Twitter.



Salvador Heresi no se ha vuelto a pronunciar en redes sociales sobre el incidente. Para muchos pasó desapercibido porque el tuir en la cuenta del legislador fue borrado, pero usuarios de redes sociales le hicieron captura ¿Reconocerá error?

