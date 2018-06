Dos despiadados ladrones , a bordo de una mototaxi, arrastraron dos cuadras a una madre de familia para robarle 500 soles, su celular y documentos, en Villa El Salvador .



Judith Esquivel Cosme (40) , madre de dos hijos, contó que salió de su casa con el dinero recaudado en una ‘chuletada’ organizada para comprar los víveres para toda la semana, pues ya iba a empezar a trabajar como enfermera.

Al llegar al mercado ‘12 de Mayo’, en el sector 1, grupo 21-A, fue abordada por un ladrón que le robó la cartera donde tenía sus pertenencias. “En ese momento me agarré de una mototaxi que se estacionó y pensé que me iban a ayudar, pero en el vehículo iba otro delincuente. Me arrastraron varios metros y la mototaxi me pasó por encima de los glúteos y la cintura”, contó la mujer, que tiene fisura en el pie derecho, hematomas en las rodillas y escoriaciones en brazos y manos.



DOS HORAS

Refirió que el ladrón que la asaltó sería de unos 22 años y de contextura delgada y cabellos cortos. Estaba en una mototaxi torito Bajaj color rojo y amarillo. Ella logró ver que el conductor es de tez blanca y cabellos cortos de color negro.

“Lo que más me causó indignación es que acudí herida a la comisaría de Laderas de Villa a poner la denuncia y me hicieron esperar, a pesar de que estaba ensangrentada. Dos horas después me llevaron al lugar del asalto y me dijeron que las cámaras de seguridad de los negocios captaron el atraco y que yo misma debía de tramitar con los dueños para tener una copia”, expresó.

