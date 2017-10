San Borja: Municipio se pronunció sobre hombre que murió tras ser intervenido por serenos y policía [VIDEO]

Esta madrugada, un joven identificado como Ivo Ivancovich Andia, de 35 años, murió en extrañas circunstancias en San Borja tras ser intervenido por serenos y policía. Melissa Mantilla, su expareja y madre de su hija, exigió explicaciones de lo ocurrido, pues según afirma, el joven no tenía ninguna enfermedad.



Sospechoso. Mantilla contó que la policía llevó a Ivo a una clínica indicando que había sufrido un accidente de tránsito. Ella sospecha que la violencia con la que redujeron a Ivo fue la causa de su muerte.



En tanto, la municipalidad de San Borja se pronunció sobre el caso en una conferencia de prensa. El gerente de Seguridad Ciudadana de San Borja, Hugo Niembro, indicó que no vio golpes "ni nada por el estilo" en los videos que visionó. Sin embargo, vecinos que grabaron la intervención señalan que un efectivo de serenazgo se habría parado sobre la espalda de Ivo por varios minutos.



"La versión que tenemos nosotros es la siguiente: a las 8:05 de la anoche nosotros recibimos la llamada de un vecino, indicando que había una persona causando disturbios y pateando vehículos en Flemen en la cuadra 1. Ahí es donde nosotros a través de la radio comunicación comunicamos al sereno y él acude al lugar, y es donde pide apoyo porque el señor (Ivo Ivancovich) estaba desequilibrado, estaba fuera de sí", dijo Niembro.



Niembro señaló que se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia para poder publicar un comunicado oficial sobre la muerte del joven.



Asimismo, insistió en que todavía no se puede saber si hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes. "Ahora lamentablemente todo está en disposición de la policía".



Finalmente, contó que Ivo llegó sin ningún problema a la comisaria y fue ahí donde perdió la conciencia: "La versión que tengo yo es que él entra caminando a la comisaria, lo sientan en una silla, y en el momento en que el efectivo policial estaba haciendo el reporte para ponerlo a disposición de la comisaria, es donde el señor se ha desvanecido y ahí es donde lo han levantado y los han llevado a la clínica".