TODO MAL. Un patrullero de la comisaría de San Borja terminó estrellado y empotrado contra un edificio de rejas y también contra un vehículo que tenía a una persona dentro. Los dos policías perdieron el control de su auto cuando perseguían a dos delincuentes que escapaban en una motocicleta.

El accidente ocurrió en la cuadra 10 de San Borja Norte, donde una mujer estaba estacionada con auto. Tanto los dos policías como ella resultaron ilesos, sin embargo, se generó un problema por una supuesta falta de preocupación por los efectivos.

“ Los policías Ramírez y Cavana se bajaron y estaban más pendientes de su carro , que según ellos, una moto con un ratero se estaba escapando y en ningún momento nadie se acercó a mi carro para nada. Yo estaba allí y ninguno de los dos se acercó a verme ni nada”, confesó la mujer.

Patrullero se estrella contra edificio y auto tras persecución a ladrones

MUJER PIDE QUE POLICÍAS SE HAGAN CARGO

De esta manera, la mujer que se vio afectada por el choque, pidió que la comisaría del distrito se responsabilice de reparar su auto, que también quedó en mal estado ante el impacto .

“Ha venido el seguro de ellos diciendo que van a solucionar el problema de ellos y de mi carro, pero no me han asegurado. Yo tengo que ver la forma de llevar mi carro con grúa hasta el taller ”, agregó. En tanto, los efectivos involucrados prefirieron no pronunciarse.