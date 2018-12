San Borja: Sereno denuncia que camioneta del Mininter con novia a bordo lo chocó y dejó inconsciente en plena pista

¡Para no creerlo! Un sereno denunció haber sido impactado por una camioneta del Ministerio del Interior (Mininter ), cuando manejaba su moto personal por la calle Boccioni de San Borja. Lo más inverosímil del caso es que dentro del vehículo del Estado se encontraba una novia.



Los hechos sucedieron el pasado 15 de diciembre, según contó el sereno Luis Alberto Peña a RPP. "Yo subía por la calle Boccioni (San Borja) hasta llegar al cruce con Miguel Ángel, donde hay un letrero de 'Pare'. El señor no ha respetado el letrero y se ha aventado. Ahí ha sido donde mi ha impactado en mi moto personal, por el lado derecho", acotó.

Asimismo, dijo que se salvó de quedar con la pierna destrozada por el protector de extremidad con el que contaba durante el accidente en San Borja. "Yo he estado inconsciente en el piso tirado, hasta que ha llegado la ambulancia y me llevó hasta el Casimiro Ulloa", agregó.

Según se ve en las imágenes captadas por vecinos de la zona de San Borja, el sereno se encuentra inconsciente en el piso mientras la novia y una acompañante bajas del la camioneta del Mininter y abordan un taxi.

"Este señor cometió tres negligencias. Primero, pasarse el letrero de 'Pare' sin tomar las precauciones del caso. Segundo, transportar a una novia en un vehículo oficial que pertenece a Ministerio del Interior. Tercero, se le ocurrió sacarme el caso, me sacó el casco estando desmayado en el piso, cosa que a un accidentado no se le puede mover bajo ningún término hasta que lleguen los paramédicos y puedan estabilizarlo", explicó el sereno.

Finalmente, el sujeto denunció que el conductor de la camioneta del Mininter no está asumiendo los gastos médicos producto del accidente en San Borja. "Ha puesto la denuncia como que si yo fuera el culpable de todo. El dice que yo lo he chocado de frente con la moto y si usted ve la moto, no tiene ningún golpe en la parte frontal", indicó.