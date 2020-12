Miles de personas se quejaron en las redes sociales de la empresa San Fernando al no poder canjear sus pavos , ya sea de forma virtual o con vale físico, además de sufrir la cancelación de sus pedidos vía delivery a última hora debido a que no cuentan con ‘stock’ para cumplir con todos los pedidos programados.

Las tiendas multimarket de San Fernando se vieron abarrotados de personas desde hace varios días para canjear el ansiado pavo que muchos de los usuarios recibieron en sus trabajos, incluso muchos no llegaron a canjear debido a que el stock del día se agotó en pocas horas, tal como sucedió en San Juan de Lurigancho, Lima Norte y Surquillo, donde cientos se quedaron con las manos vacías y se les informó que no habrá pavo hasta nuevo aviso.

Asimismo, indicaron que al intentar canjear su pavo, les informan que se han agotado los de pesaje más alto, por lo que deben canjear por uno de menos peso.

Las quejas no quedan ahí, pues en las redes sociales de San Fernando, son muchos los comentarios de usuarios descontentos con el servicio delivery, ya que sus pedidos no llegan hasta ahora y en otros casos, les informan que estos han sido cancelados a última hora, porque no cuentan con el producto.

Otros usuarios manifiestan también que no pueden canjear sus vales virtuales de pavo en provincia, pues muchos optaron por salir de la capital y pasar las fiestas de fin de año con su familia en otra ciudad.

AQUÍ LOS COMENTARIOS QUE DEJAN EN REDES SOCIALES