Melisa González rompe su silencio y se quiebra ante cámaras: "Es el dolor más grande y no sé cómo lo voy a superar"

¡Rompió su silencio! Melisa González decidió presentarse ante de las cámaras luego del terrible accidente que protagonizó en la cuadra 9 de la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro , donde dos jóvenes ingenieros fallecieron tras ser impactados por su camioneta el pasado viernes 11 octubre.



"Esa mañana ha sido el peor momento de mi vida, el momento mas doloroso de mi vida. Ese día yo impacte a tres personas, dos fallecieron y la verdad es que desde ese día mi vida ha sido un calvario, ha sido terrible, ha sido muy doloroso. Jamas pensé que pudiera llegar un momento en el que uno pueda sentir tanto dolor y no haber salida, no haber salvación", dijo para América Noticias.

La joven dio su versión del terrible accidente y contó que un un taxi colectivo estuvo a punto de chocarla mientras cruzaba la avenida Arenales y que algunos metros más allá la rozó. Luego, comenzó a hostigarla, según su testimonio.

"Me alcanza por la izquierda y empieza a avanzar a mi misma velocidad haciéndome unos ademanes (...) Yo no le hice caso (...) De pronto veo que me mete el carro y lo saca, una cosa brusca, como asustándome. Yo me asuste, lo único que atine hacer fue tirar el timón a la derecha y frenar y luego tratar de estabilizarme pero ya el carro perdió el control, yo perdí el control de carro", aseguró.

"Trate de ir a la izquierda y luego la cola empezó a zigzaguear y me estaba yendo a la vereda en zigzag. Yo vi que habían peatones adelante y que me los iba llevar a todos. Todo fue muy rápido, lo único que atine fue girar todo a la derecha para no llevarme a nadie, en todo caso estrellarme contra el auto o la reja, pero no se pudo. Gire todo y de pronto no sé de dónde aparecieron tres personas y las impacte y ese si fue el momento más doloroso de mi vida", agregó.

Melisa González aseguró que tras chocarse contra la reja, salió de su camioneta y pidió ayuda para los heridos. "Salí y vi a uno y pedí 'Dios mío sálvenlo, por favor, ayuda, ayuda", contó.

Asimismo, aclaró que iba a la misma velocidad que cualquier carro que circulaba por la vía, que no se estaba maquillando y que no que estaba distraída con su celular, como se comentó en los últimos días. "Es el dolor más grande el que estoy cargando y francamente no tengo idea de como lo voy a superar", indicó.

Por otro lado, negó que sea 'millonaria'. "Es mentira que yo sea millonaria, que sea hijita de papá, ni siquiera tengo papá. Mi papá falleció cuando yo tenia nueve años, mi mamá es una mujer que se hizo sola", reveló.

Finalmente envió un mensaje a la familia de los fallecidos y dijo no poder imaginar el dolor que están sintiendo. "Debe ser terrible perder a un hijo, a un hermano. Lo siento mucho y de verdad que no crean que su dolor me es ajeno, soy un ser humano y me duele muchísimo lo que ha pasado", finalizó.