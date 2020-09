Desatinadas declaraciones tuvo esta tarde Álvaro del Río Correa, acusado de asesinar al policía Pedro Anchante Zevallos en la comisaría de San Isidro, durante la audiencia judicial, donde se viene evaluando un pedido fiscal en su contra de prisión preventiva por nueves meses.

Ante la jueza de la Corte de Superior de Justicia de Lima, se mostró desafiante y sin remordimiento. Cuando tomó la palabra, se refirió brevemente al trágico hecho. “Está claro que todo es un show”, dijo.

Antes se centró en explicar su estado mental y detalló que le han diagnosticado diversos cuadros siquiátricos a lo largo de su vida.

“Me han puesto de todo año a año. Esquizoafectivo, Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), pero creo que nadie me ha visto consumir compulsivamente nada. Obsesivo de pensamiento, compulsivo de acto…”, manifestó.

SARAH CONNOR

En su intervención, además, mencionó un personaje de una conocida película de Hollywood, para hacer ver que él no era compatible con el cuadro siquiátrico que le habían diagnosticado.

“Esquizoafectivo creo que le pusieron a Sarah Connor, de la película ‘Terminator 1’, porque dice que veía máquinas que venían del futuro”, comentó.

Añadió que también le habían detectado un perfil sicópata, porque poseía un machete dentro del domicilio donde vivía con sus padres.

“Después me pusieron sicópata porque tenía un machete con el cual me voy de campamento y tenía en mi cuarto, y pensaron que iba a asesinar a mi mamá. Para mí un siquiatra que firma un papel en menos de 5 minutos no es un siquiatra”, expresó.

Tras causar desconcierto en la audiencia virtual, la jueza pidió que se le apague el micrófono.

INIMPUTABLE

La abogada de Álvaro del Río Correa, Fiorella Cuya Rodríguez, precisó que lo expresado por su patrocinado era muestra de la ‘anomalía síquica’ y ‘la alteración de conciencia’ que este sufría, por lo que debía ser declarado ‘inimputable’.

A su vez, el fiscal Antonio Arrarte Balcázar rechazó este argumento de la defensa e insistió en que el acusado estaba ‘consciente de lo que hizo’.

“Como una persona sin consciencia puede quitar un arma, saber rastrillarla y, después de matar a un policía, apuntar a otro efectivo”, señaló. La audiencia de prisión preventiva aún continúa.