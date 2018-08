San Isidro: Joven que agredió y humilló a inspectores municipales fue elegido miembro de mesa | FOTOS | VIDEO

Yosbels Luis Carlos Ramos Cabrejos , el joven que apareció en las pantallas de todos los noticieros por agredir y humillar a unos inspectores de la Municipalidad de San Isidro, fue sorteado miembro de mesa para las próximas elecciones municipales y deberá cumplir su deber como ciudadano el próximo 7 de octubre.



Yosbels Luis Carlos Ramos Cabrejos es uno delo 485, 640 ciudadanos que deberán ser miembros de mesa para estas elecciones municipales y regionales a nivel nacional.



Sin embargo, el sujeto deberá cumplir su labor cívica no en el distrito residencial de San Isidro, sino en un colegio del populoso distrito de San Martín de Porres, según lo indicado en el sorteo de la ONPE.



De esta forma Yosbels Luis Carlos Ramos Cabrejos deberá apoyar al Presidente de mesa y al secretario en la instalación de la mesa de sufragio, la votación y el conteo de los votos.



De no cumplir con la labor encargada, Ramos Cabrejos deberá pagar una multa de 207 soles con 50 céntimos. La multa podría aumentar en 83 soles si tampoco se acerca a votar.



Hace unos días Yosbels Luis Carlos Ramos Cabrejos apareció en pantallas por la forma agresiva y humillante en la que trató a unos inspectores de la Municipalidad de San Isidro, que solo cumplían con colocarle una infracción de tránsito.



Ramos Cabrejos le dijo a uno de ellos le dijo: "El sueldo basura que te pagan no te va alcanzar ni para curarte", humillándolo por su condición de humilde trabajador.



Tras esta agresión, el teniente alcalde de San Isidro Javier Bedoya anunció que denunciarían a este sujeto.