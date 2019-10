Mamá de Melisa Gonzáles saca cara por su hija tras mortal accidente en la Javier Prado: "No siembren el odio"

¡Rompió su silencio! La mamá de Melisa Gonzáles , quien es acusada de causarle la muerte a dos jóvenes ingenieros tras arrollarlos con su camioneta en la cuadra 10 de la avenida Javier Prado Oeste en San Isidro , se dejó captar por las cámaras de Latina mientras acompañaba a su hija a hacer diligencias.

Según el referido medio, madre e hija fueron hasta la División de Accidentes de Tránsito ubicada en La Victoria. A su salida, fueron abordados por un reportero de Latina, quien les consultó sobre el accidente y las repercusiones que vienen sufriendo.

"(Quiero) justicia pero coherente, no por publicidad, no por fomentar el odio. Por favor, no fomenten el odio, no siembren mentiras. Eso es lo que quiero, que las autoridades se iluminen. No hablen por hablar, no por ganar un poco de publicidad y decir 'oh que buena autoridad es', no, que no se destruya a una persona así", indicó la madre de la acusada.

Por su parte, Melisa Gonzáles pidió que la justicia actúe 'bien' y 'correctamente' y que se ponga prisión preventiva 'para lo que realmente corresponde', luego de anunciarse que su audiencia será este lunes 21 de octubre.

En ese sentido, su madre aseguró que cuenta con arraigo para no ir a prisión preventiva. "Estoy muy arrepentida", agregó la joven que también indicó que la Policía está buscando al conductor que supuestamente le cerró el paso y le hizo perder el control del vehículo.

"Fue un accidente, eso que lo tomen en cuenta, que fue un accidente. Que no siembren el odio. Todos los que somos padres que no siembren el odio a los chicos, que no hagan daño a la nación porque los periodistas que no hablan con base le hacen daño a la nación", agregó la madre de Melisa Gonzáles.