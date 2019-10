Melisa Gonzáles revela que se iba casar el 26 de octubre pero canceló todo tras accidente en la Javier Prado

¡Día clave para Melisa Gonzáles! Este lunes, la justicia decidirá si la conductora que causó la muerte de dos jóvenes ingenieros en la cuadra 9 de la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro , afrontará su proceso en prisión preventiva o en libertad.

A un día de la decisión, la joven de 32 años se entrevistó con Día D y reveló que se iba casar este 26 de octubre, pero sus planes tuvieron ser cancelados por la tragedia que llegó a su vida el fatídico viernes 11 de octubre.

"Mi vida cambió el viernes 11 de octubre. Tuve un accidente terrible que no se lo deseo a nadie y lo único que me importa es la forma de continuar tratando de reparar los daños. El dolor de los familiares es algo que difícilmente yo voy a poder resolver", dijo Melisa Gonzáles.

Por otro lado, volvió a reiterar que iba a una velocidad promedio, como los otros conductores que transitaban por la zona de San Isidro en ese momento.



Asimismo, pidió que no se siga fomentando el odio hacia ella solo por tener apellido extranjero y contar con algo de dinero, aunque negó ser millonaria, como muchos especulan.



"Apellido extranjero tienen muchos peruanos, somos una mezcla. Ser millonaria, no soy millonaria para nada, eso lo tienen que probar pero lo que yo no entiendo es por qué se instiga al odio. Imagínate que fuera millonaria ¿que tenía que ver con eso? Mi vida está devastada desde l momento en el que ocurrió ese accidente donde murieron dos personas, eso no tiene nada que ver con mi apellido, con si yo tengo algo o no tengo nada ", indicó.

"Tener la suerte de haber estudiado, tener la suerte de haber cosechado algo, no es sinónimo que tú debes odiar a esa persona. Eso duele", agregó Melisa Gonzáles en entrevista con Día D.