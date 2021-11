Observe bien el vehículo al que sube y tenga cuidado porque esto le podría suceder a usted. Una joven profesional de 26 años fue secuestrada más de dos horas luego de abordar un falso taxi colectivo en la avenida Javier Prado, San Isidro. Los pasajeros resultaron ser delincuentes que la golpearon al punto de fracturarle la nariz y le robaron 20 mil soles que tenía en sus cuentas.

La víctima prefirió no identificarse pero contó a Trome que el último viernes salió de su trabajo y caminó hasta dicha vía, frente al hotel Westin, para tomar un auto que la llevara a su domicilio.

“Era un Nissan Sentra. Había tres varones, dos jóvenes y otro de unos 45 años, y una mujer bien arreglada en el asiento de copiloto. Estaban bien vestidos. Yo me senté al medio, pero al llegar a la avenida Arequipa me dijeron: ‘¡esto es un asalto!’”, contó.

La víctima estuvo sentada en el medio del asiento posterior a la hora del asalto. | Foto: Gonzalo Córdova

Ella no creyó lo que sucedía hasta que la mujer la golpeó con la cacha del arma en la nariz. Luego vino uno y otro golpe que le causó fractural nasal y desviación de tabique.

Según su testimonio, los sujetos dijeron ser ‘sicarios y rateros’ y amenazaron con matarla no sin antes sacarle las uñas con un alicate y hacerle cortes en el rostro.

“Como yo no podía dejar de gritar, la mujer me golpeaba más. Peor fue cuando dijo que por golpearme se había roto la uña. Yo no dejaba de sangrar. Me cambiaron como 10 veces la mascarilla. Ella dirigía todo. Era de tes blanca, unos 28 años, delgada y cabello cobrizo”, precisó.

A la joven le quitaron su celular, reloj y laptop.

“Yo tenía tarjetas de tres bancos. Ellos crearon cuentas a través de los aplicativos móviles y estuvieron en línea con un hacker. La mujer fue quien bajó a las agencias e hizo los retiros”, acotó.

En este lugar, la víctima tomó el taxi colectivo. Tenga mucho cuidado a la hora de subir a un vehículo. Observe bien. | Foto: Gonzalo Córdova

La víctima fue abandonada después de las nueve de la noche frente al colegio militar Leoncio Prado, en La Perla, Callao.

Ella sería la tercera persona asaltada bajo la misma modalidad.

RECOMENDACIONES PARA NO SER VÍCTIMA DE ESTOS HAMPONES

1. Preste atención a las características del chofer y ocupantes. Si desconfía mejor no suba.

2. Antes de subir vea que la placa no esté modificada.

3. Si sube a colectivo de preferencia que alguien tome foto a la placa.

4. Dentro tome foto al chofer u ocupantes. Si es honesto se dejará fotografiar.

5. Revise que la ventana y puertas funcionen correctamente.

6. No lleve mucho dinero.

Sus manos también terminaron lesionadas. | Foto: Gonzalo Córdova