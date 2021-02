Osvaldo Girán, un repartidor de nacionalidad venezolana, denunció que fue atacado a balazos por un sujeto a quien le fue a dejar un pedido a su vivienda en San Isidro. Un colega suyo registró la terrible escena que ha causado conmoción.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado en los exteriores de la casa ubicada en la calle Ricardo Angulo 367, en San Isidro. Según informaron en ‘Domingo al día’, el agresor, aparentemente en estado de ebriedad, recibió al motorizado con una arma de fuego.

El trabajador informa que fue a dejar un pedido cuando se dio con la sorpresa de que el usuario que recibió la orden estaba armado y lo amenazó con dispararle en la cabeza.

San Isidro: Repartidor denuncia que fue a dejar un pedido y lo recibieron con arma de fuego

“Quiso amedrentarme, de lo ebrio que estaba hace un disparo y me pasa por un costado. Me dijo: ‘tu crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos te voy a tener miedo’. Me puso el arma en la frente y se le engatilló”, cuenta el repartidor extranjero.

Según la víctima, el ‘pistolero’ respondería al nombre de Roberto Valdivia Osorio , quien fue conducido hasta la Dirincri del Miraflores. El caso se relaciona con los hechos de violencia entre venezolanos y peruanos que se han viralizado en redes sociales.