Rompió su silencio. El odiado sujeto que se volvió famoso esta semana por protagonizar un lamentable episodio de violencia en San Isidro dio la cara y salió a dar su descargo sobre el hecho en que fue protagonista en el programa de Beto Ortiz.

En su declaración, Manuel Liendo Rázuri explicó cómo ocurrieron los hechos desde su punto de vista. Según su testimonio, estaba muy estresado luego de pasar la semana entera en Iquitos y regresar de emergencia por una complicación de salud de su madre, quien permanece internada en la Clínica Ricardo Palma.

Según contó, salió de la clínica y se dirigió camino a su departamento, pasando por la calle Las Camelias para entrar a la Javier Prado, en San Isidro. Cuatro autos más estaban delante de él y entraron a la avenida en contra. Sin embargo, su detractor solo lo enfrentó a él.

"Baja la luna y me empieza a decir cosas soeces y le dije quién eres tú para decirme algo. Discutimos un poco y me pique y le metí un escupitajo, hice mal", reconoció Manuel Liendo Rázuri en su declaración.



Según detalló, avanzó unos metros y la camioneta de su detractor lo empezó a seguir por detrás. "Viene la camioneta y se pega a 10 centímetros míos, ya venía revuelto". El agresor de San Isidro agregó que pensó que había alguien escondido en el vehículo del agraviado, por lo que sacó su arma para asustarlo y estar preparado por si alguien más se metía.

"Yo previsoriamente saqué mi arma y dio resultado, dejó de grabar y se fue", agregó Manuel Liendo Rázuri argumentando que solo mostró la pistola para amedrentar a su oponente.



Asimismo, respecto a la ola de críticas que lo han afectado en los últimos días tras el incidente, Manuel Liendo Rázuri consideró que los celulares son más peligrosos que las armas porque pueden desprestigiar a la persona.

"Los celulares son mas peligrosos que las armas. Las armas te matan pero los celulares te destruyen la vida y la de tu familia", dijo el polémico Manuel Liendo Rázuri.

Manuel Liendo Rázuri se defiende en el programa de Beto Ortiz. Video: Beto a Saber

Manuel Liendo Rázuri generó la indignación de miles de peruanos al meterse en contra en una concurrida vía de Javier Prado, en San Isidro. Sin embargo, su falta no fue lo que ocasionó la polémica, sino su reacción al verse confrontado por otro conductor.

Según se ve en las imágenes viralizadas en las redes sociales por el mismo conductor que le reclamó a Manuel Liendo Rázuri su mal accionar, el sujeto no toleró que le sacaran sus malas prácticas al fresco y reaccionó de la peor manera.

Luego de insultar, humillar e incluso escupir vilmente al conductor que le reclamó por meterse en contra y cerrarle el paso, Manuel Liendo Rázuri sacó su arma y amenazó a su crítico con 'convertirlo en hombrecito'.

"Te voy hacer orinar", le dice con total impunidad mientras le muestra su arma y le exige que pare más adelante. Totalmente embargado por la cólera, Manuel Liendo Rázuri se baja de su auto e intenta abrir la puerta del otro vehículo sin éxito alguno.

Tras la polémica, Manuel Liendo Rázuri se comunicó con Panorama y aseguró no haber herido ni disparado contra nadie. “Reconozco que he reaccionado mal ante una increpación que tiene hacia mí una persona que ni siquiera es autoridad. Cuando saqué la pistola, ahí se asustó”,indicó.

"No la he rastrillado, empezando que el arma no tiene cacerina, yo la tengo allí para atarantar, y nunca la he utilizado porque, por último, voy y le meto un cachazo", agregó el sujeto sobre el indignante ataque que protagonizó hace unos días.

Sujeto amenazó con un arma a conductor en San Isidro porque le reclamó tras meterse en contra.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.