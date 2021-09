El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Álex Gonzáles, exhortó a sus vecinos a no pagar el recibo de agua de Sedapal correspondiente al mes de septiembre, tras la rotura de una tubería de la red de alcantarillado de la empresa estatal, que ha provocado un aniego en la Av. Los Tusílagos desde el último sábado y el corte de agua en la zona.

Durante la entrega de hasta 5.000 galones con agua por parte de la Municipalidad de Miraflores, el burgomaestre aclaró que su gestión viene realizando diversas acciones para abastecer del recurso hídrico a los vecinos afectados del distrito. Además, aclaró que el responsable de esta situación es la empresa estatal.

“En principio, el responsable que presta el servicio de agua y desagüe y cobra por eso, y tiene las atribuciones fijadas por ley es Sedapal [...] Quien administra, quien cobra bien y da pésimo servicio es Sedapal. Desde el 13 de enero de 2019 se le exigió reparar el colector. Son unos incapaces y no tienen sensibilidad con el pueblo de San Juan de Lurigancho”, indicó para Exitosa.

Cuando fue consultado sobre las quejas de los vecinos sobre la gestión municipal en medio del desabastecimiento de agua, Gonzáles señaló: “Hay que recoger con absoluta objetividad la sensación que tienen los vecinos, pero vuelvo a reiterar esta función es estrictamente de Sedapal. Le pido a mis vecinos que no le paguen el recibo de septiembre”.

Alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Álex Gonzáles, exhortó a sus vecinos a no pagar el recibo de agua de Sedapal.

Aseguró que el municipio, desde el corte del servicio, no solo ha reclamado, sino que también realiza gestiones para atender a la población más afectada por el corte del servicio de agua potable. “He contratado cisternas y he pedido la solidaridad de otros distritos. Agradezco a los bomberos, a la Marina de Guerra, y los municipios de Surco, Miraflores, Jesús María, Ate, Lince y El Agustino. No solo nos hemos quedado en solicitar prestación”, remarcó.

Finalmente, Alex González pidió al presidente Pedro Castillo declarar en emergencia el distrito. “Le pido al presidente Castillo, hoy creo que hay sesión del Consejo de Ministros, declarar en emergencia el agua y el desagüe de San Juan de Lurigancho”, puntualizó.