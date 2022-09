Los agentes de la Policía Nacional capturaron en el distrito de San Juan de Lurigancho a un hombre acusado de extorsionar a una adolescente de 13 años. Él chantajeaba a la menor de edad con publicar fotos íntimas si no cumplía con el pago de S/ 1.000.

Dante Yamilo Osorio Soto (25) fue capturado por policías en Puente Nuevo donde había quedado con la adolescente para encontrarse.

Según el testimonio de la menor agraviada, Osorio Soto logró ganarse su confianza y así pudo obtener fotografías íntimas. Luego, el sujeto comenzó a extorsionarla al asegurarle que publicaría las imágenes en las redes sociales en caso no le entregaba los S/ 1.000.

Ante las amenazas, la adolescente comenzó a transferirle el monto del dinero en partes. El noticiero América Noticias mostró vouchers de transferencias realizadas al sujeto. El dinero usado por la menor de edad eran ahorros de su familia por lo que tuvo que contar a su madre, y fue ella quien acudió a la Policía a presentar la denuncia.

Inclusive, la denunciante contó que Dante Osorio le ofreció mantener relaciones sexuales a cambio de entregar la última parte del dinero que faltaba.

“Esa persona paraba acosando a mi hija, pidiéndole dinero y sexo. Inclusive si no le daba [el dinero] iba a ir contra mi persona. Mi hija estaba muy atemorizada que no me quería contar”, contó la madre de familia.

El comandante PNP Jorge Mendoza, jefe de la Depincri de San Juan de Lurigancho 1, informó que se ejecutó un plan para la detención del sujeto. “Este sujeto no actuaría solo. Hace un perfilamiento de sus víctimas que son menores de edad. Además, sabía que su madre tenía un negocio comercial de celulares y por ahí la víctima podía ofrecer la fuente de dinero para pagar estos chantajes”, señaló.

En las pertenencias de Dante Osorio se halló 800 dólares y un celular que está siendo revisado por la Policía para conocer si tiene más víctimas. El sujeto fue puesto a disposición del Poder Judicial.

