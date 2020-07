Vecinos de San Juan de Lurigancho expresaron su molestia por la falta de atención en un local de Enel, situado en ese distrito, luego que se fuera la luz en dicho establecimiento, según informó Latina.

De acuerdo con el citado medio, un grupo de personas formó una larga fila para expresar su molestia por el excesivo monto de sus recibos. Sin embargo, el personal de Enel les informó que el local no los podía atender debido a que se les fue la luz.

“El motivo fue un corte imprevisto en la zona. Técnicamente no sabemos aún el detalle”, declaró el subgerente de Clientes Residenciales de Enel, Eduardo del Carpio, a Latina. Según los vecinos de la zona, el servicio eléctrico regresó luego de cuatro horas.

“Yo pago S/ 80 mensuales y ahora me dicen que debo S/ 1.032 en toda la pandemia, he estado ayer y me dijeron que venga hoy antes del mediodía, vengo y me dicen que los tickets se han acabado”, sostuvo un vecino.

Debido a la larga fila que se originó, personal de Enel entregó tickets a las personas para que sean atendidas durante el transcurso de la semana. En tanto, Eduardo del Carpio indicó que ante la queja de los vecinos por los altos montos en los recibos, estos vienen siendo fraccionados.

“Nosotros estamos atendiendo desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Hay sistemas de financiamiento para (algunos de) los clientes, que es un financiamiento automático que ya se está ejecutando y hay financiamientos especiales”, agregó.

