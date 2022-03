Cámaras de seguridad captaron el momento en que un delincuente que vestía la camiseta de la selección peruana asalta a una mujer que transitaba tranquilitamente por la calle Los Granitos, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En las imágenes difundidas por Buenos Días Perú, se observa como el malhechor -que viste el número 10 de la ‘bicolor’- desciende de una mototaxi y se acerca sigilosamente a su víctima. El sujeto la amenaza y comienza a forcejear con ella para arrebatarle su cartera.

Al ver que la agraviada se resistía, el delincuente le muestra lo que sería un arma de fuego que tenía en su cintura, lo que hace que ella suelte sus pertenencias y también le entregue su celular. Tras perpetrar el atraco, el ladrón huye en la mototaxi que lo esperaba a unos escasos metros.

“Ya estamos a diario los robos aquí en mototaxi, moto lineal a cualquier hora. Esta es tierra de nadie. Estamos cansados que esto suceda todos los días. Ayer robaron a una señora. Yo también he sido víctima porque robaron algunas autopartes de mi carro”, comentó un vecino al citado medio.

“La verdad que no sabemos si realmente son peruanos o de otro país, pero la delincuencia ha rebasado todo. La Policía realmente no se da abasto y la seguridad ciudadana no se ve por acá”, añadió.

