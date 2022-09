La madre de familia que fue secuestrada por más de 20 días por su expareja denunció y narró el calvario que le tocó vivir a punta de golpes y violaciones en una vivienda del distrito de San Juan de Lurigancho.

Patricia Vila (30) narró que todo inició el 21 de agosto, cuando Raúl Alfredo León (35) la llevó a su casa con engaños y posteriormente la retuvo hasta el punto de agredirla físicamente.

“Yo accedí a encontrarme con él en el momento que me dice con engaños que me iba a dar una plata para nuestra hija de 5 años. Me dice que el dinero lo tenía en su casa y me pidió que lo acompañe (...) me dijo que no me iba a hacer nada, pero con forcejeos me lleva a su vivienda”, contó la víctima.

“Cuando llegamos me dice que me comporte porque ahí estaba su mamá y si yo me resistía dijo que me iba a agarrar a ‘punta de patadas’. Toda su familia se dio cuenta, pero se hicieron de la vista gorda”, añadió.

Según la víctima, su agresor la obligó a permanecer en su cuarto y la encerró con cerrojo. “Como es un consumidor de drogas, también trató de que yo consuma (¿hubo abuso sexual?) también me tomaba a la fuerza”, precisó.

Patricia fue golpeaba y a pesar de que ya habían pasado varios días de secuestro, no recibió ningún tipo de ayuda para curar sus heridas producto de los golpes. “Cuando intentaba escapar comenzó a golpearme con puñetes y me revolcó en el suelo a patadas (...) resbalé y me pateó la nariz”, narró la agraviada.

“Déjame ir le decía, y él decía que si me soltaba yo lo iba a denunciar porque mi rostro estaba hinchado... luego (cuando pasaron varios días) me prestó su celular para escribirle a mi hermana y que le diga a mi mamá para que sepa que yo estaba bien. Sin embargo, en un momento de descuido me tomé una foto y la mandé a mi cuñada vía Messenger, luego me quitó el celular y cerró mi Messenger”, agregó.

Familiares de Patricia exigen al Ministerio Público que no suelte a este hombre. Temen que se atente contra la vida de la joven madre de familia.

Hallazgo y rescate

Cabe precisar que la víctima estuvo retenida desde el 20 de agosto y recién el último martes 13 de setiembre las autoridades llegaron hasta la vivienda del sujeto en la urbanización Mariscal Cáceres.

Allí encontraron a la mujer en una de las habitaciones, debajo de una cama, con evidentes signos de haber sido golpeada. Tras las diligencias, agentes detuvieron al implicado que, en un principio, negó que la víctima esté dentro de su inmueble. Todo fue registrado en un video policial.

SJL: Sujeto es acusado de secuestrar a su expareja

VIDEO RECOMENDADO

Si no sabes donde te toca votar en las Elecciones Municipales 2022, entonces presta atención a este video.