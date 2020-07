Un hombre fue asesinado a balazos en el distrito de San Juan de Lurigancho. La víctima tendría vínculos con Óscar Romero Cueva (35), alias ‘Kisifur’, sujeto que fue detenido la semana pasada en un baby shower y que estuvo implicado en los crímenes del fotógrafo Luis Choy y de Carlos Burgos González, hijo del exalcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos Horna.

Un video difundido por América Noticias muestra que unos sujetos descienden de un auto, de placa AOJ903, y realizan varios disparos en una zona de la urbanización San Hilarión, San Juan de Lurigancho. Seis balas impactaron en Basilio Sánchez Tenicela de 20 años. La víctima retornaba a su vivienda.

Una cámara de seguridad registró el hecho y también a un testigo del asesinato que huye del lugar corriendo. De acuerdo con el matinal, el vehículo que los atacantes utilizaron sufrió una falla mecánica y fue abandonado a pocas cuadras del lugar.

“Mi hijo estaba subiendo a mi casa y en eso escucho los disparos, llamo a su celular y no me contesta. He bajado y veo a mi hijo tirado”, contó Yaney Tenicela, madre de la víctima.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para asumir las investigaciones del caso. Según el noticiero, fuentes de la institución informaron que Sánchez Tenicela tendría vínculos con Óscar Romero Cueva. Además, reporta antecedentes por tráfico ilícito de drogas y robo.

-Captura de ‘Kisifur'-

Óscar Romero Cueva fue detenido por los agentes en el momento que participaba en un baby shower que se desarrollaba en una vivienda de la calle San Cristóbal, en SJL.

Los policías aprovecharon que un familiar ingresó a la casa para capturar al delincuente. Incluso, los asistentes pensaban que la detención formaba parte de un show programado por el evento.

También fueron intervenidos por la Policía Luis Antonio Oliva Cueva (48) “Chato”, Fran Christian Pérez Gonzales (36) “Zurdo”, Roger Eduardo Hurtado Vásquez (42), “Pelao” y David Alexander López Fernández (27) “Davicho”.

El jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Jorge Cayas, indicó que ‘Kisifur’ y su banda son acusados de robo agravado, usurpación, sicariato y extorsión a centro educativos y empresarios.

La Policía señaló que ‘Kisifur’ cuenta con requisitoria vigente de un juzgado de San Juan de Lurigancho por tenencia ilegal de armas y dos detenciones preliminares por el delito de homicidio calificado.