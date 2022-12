Carlos Figueroa Lombardi (18) murió tras recibir un impacto de bala en el pecho y su hermano Andrés Figueroa Lombardi (25) quedó herido al ser baleado en la espalda tras enfrentarse a delincuentes para evitar el robo de su motocicleta, en la urbanización Villa Hermosa, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Ambos hermanos salieron de su vivienda y abordaron la moto lineal para acudir a un campeonato de fulbito, pero en ese momento fueron interceptados por hampones. “Se iban en la moto y en la esquina los han agarrado. Les han querido robar la moto y ellos se han resistido y se han defendido y los otros les han disparado”, dijo Paolo Figueroa, tía de ambos jóvenes.

De acuerdo con América Noticias, los hampones no lograron robar la motocicleta, pero sí apoderarse de las pertenencias de los jóvenes hermanos. “Les han quitado los celulares porque ya no los tenían. Querían la moto, pero como se resistieron no lo lograron y ahí la gente ha salido y ellos [delincuentes] se ha ido”, agregó la familiar.

Joven es asesinado por resistirse a robo

Carlos y Andrés Figueroa Lombardi fueron llevados inmediatamente al hospital Guillermo Almenara de Essalud para que reciban atención médica tras los impactos de bala. Sin embargo, Carlos no resistió la herida por proyectil y su hermano Andrés continúa internado en el citado nosocomio.

Los amigos de Andrés, quien sobrevivió a este robo, organizaron un evento para este miércoles 7 de diciembre para recolectar fondos para los gastos que se realizan durante su permanencia en el hospital. La Policía investiga el caso.

