Está sembrando el terror en varias zonas de San Juan de Lurigancho. ‘Loco cuchillo’, un avezado delincuente de unos 20 años, tomó por asalto un salón de belleza y - para apoderarse de 300 soles y un moderno celular - no dudó en ocasionar cortes en los brazos al estilista que lo enfrentó. Este sujeto también sería autor unos 10 robos en paraderos de ese distrito.

Una cámara de seguridad grabó el último accionar del citado hampón que es de contextura delgada y, por lo menos, mide metro 70 centímetros. También tendría los ojos ‘achinados’.

El atraco ocurrió al mediodía en el local ubicado en la avenida Central, asentamiento humano ‘Villa Mercedes’.

En las imágenes se observa que el ratero ingresó cuando el estilista cortaba el cabello a un cliente.

“El sujeto se fue de frente para el lado donde estaba el mostrador. Allí había dinero. Yo me acerqué, pero me insultó feo y me exalté. Quise sacarlo, discutimos hasta que me sacó el cuchillo. me hincó dos veces en el brazo derecho”, contó Nancy mientras enseñaba sus lesiones.

Él añadió que salió corriendo a la calle para pedir ayuda, pero nadie le hizo caso. Segundos después, el cliente hizo lo mismo luego que el ladrón se quitó el polo y se volvió más agresivo.

Momento del asalto y cuando el sujeto amenaza con el cuchillo al cliente.

Con el negocio vacío, ‘Loco cuchillo’ salió a la calle y volvió a entrar para buscar más objetos de valor. Después huyó a pie.

La Policía del distrito está tras los pasos de este facineroso que, según algunos vecinos, también estaría implicado en robos a personas que esperan combis o colectivos en los paraderos de las avenidas Santa Rosa y Central.

