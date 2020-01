En San Juan de Lurigancho, un nombre identificado como Alberto Maury Llamucuri (41) falleció esta madrugada luego de que una pared le cayera encima. El derrumbe se produjo cuando realizaba junto a sus compañeros trabajos de demolición de una vivienda.

El hecho ocurrió en el inmueble de dos pisos situado en la avenida Canto Grande. Según informó Buenos Días Perú, una mala maniobra habría provocado que la pared del segundo nivel le cayera a Maury Llamucuri, quien se encontraba en el primer piso.

El hombre fue auxiliado y trasladado hasta el hospital más cercano del referido distrito, pero los médicos certificaron su muerte. Los familiares de Alberto Maury señalaron que los trabajadores no contaban con los equipos de protección para realizar los trabajos de demolición.

“Ha sido aplastado por una pared de dos metros y medio. He consultado con la autoridad [y me dicen] que no contaba con ninguna protección. No usaba casco ni botas. Ni una clase de uniforme”, dijo uno de los familiares, quien prefirió el anonimato.

Los familiares exigen una profunda investigación porque Alberto Maury deja dos hijos en la orfandad. El noticiero informó que Rodolfo Aquino Zamudio, hombre que contrató al trabajador, fue detenido por agente de la comisaría de San Juan de Lurigancho.