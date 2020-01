Una mujer de 26 denunció que un taxista le robó su celular iPhone, su billetera y dinero en efectivo. Para su suerte, pudo hallar la ubicación del equipo móvil gracias al GPS pero finalmente no pudo hacer mucho dado que la Policía no podía ingresar al inmueble del presunto ladrón, en San Juan de Miraflores.

Según el relato de ATV Noticias, la joven había tomado el servicio en Miraflores y fue en el camino que el cómplice del ladrón subió y la asaltaron. Después del atraco, la joven ubicó su celular en una casa ubicada en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

“Me robaron el celular, mi plata, tenía dólares, mis tarjetas. Mi celular está adentro pero la Policía no está entrando”, explicó entre lágrimas la víctima, en un video. En el exterior de la casa, estaba estacionado el taxi en cuestión en cuyo interior estaba el arma.

La mujer señaló que la Policía no actuó como debía, sin embargo, los efectivos indicaron que no podían ingresar si no llegaba un fiscal. Jose Arturo Vidalón Monge fue detenido por la Policía al ser considerado como el principal sospechoso.

Finalmente, la Policía devolvió a la joven las pertenencias encontradas en el taxi, pese a los inconvenientes presentados en las diligencias.

SJM: Le roban celular con un arma y lo encuentra con GPS