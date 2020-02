Una mujer denunció ser víctima de agresión física por parte de su expareja identificada como Rubén Darío Flores Umania. La agraviada, de nombre Karla, indicó que la última agresión se dio esta madrugada en un parque, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con la versión de la víctima, ella se encontró con una amiga en un parque cerca de su hogar. Minutos después apareció Flores Umania, quien en todo momento la amenazó y se negó a abandonar el lugar.

“Me asusté porque él cogía su bolsillo como si tuviera algo, entonces empecé a escribir a un número que me dieron días atrás en la comisaría y él me preguntaba con quién hablaba, yo tenía que mentir que estaba hablando con mi hijo. Luego llegó la policía”, declaró.

“(Los policías) Me dijeron que lo iban a llevar a la Depincri porque era un delito en flagrancia, y por la garantía que me dieron hace dos semanas, pero no lo llevaron por (problemas en) los trámites. Los policías dijeron que las garantías no se activaron porque él no ha firmado la notificación”, agregó.

Asimismo, indicó que ha denunciado en diversas oportunidades a su agresor, aproximadamente este presentaría 17 denuncias. Además, señaló que no se siente protegida por los agentes de la comisaría de su sector, debido a que, en la penúltima agresión, este fue detenido y dos días después, fue liberado.

“Él se llevó a mi hijo hace dos semanas, y en mi desesperación fui a su casa a buscar a mi hijo. Él estaba borracho y se despertó, no sé qué pensó, pero me agarró a patadas en el piso. Ninguna de las personas que vive en su casa se metió, nadie me defendió”, comentó en diálogo con Latina.

Karla detalló que este penúltimo hecho ocurrió el pasado 16 de enero y que ella fue detenida junto a su agresor, debido a que respondió los golpes.

“Como yo respondí (a los golpes), me quedé detenida dos días. Esa decisión, o sea de mi detención, se dio por el fiscal José Luis Pumasunco. Luego él nos dio libertad a los dos”, sostuvo. “Yo pido mi tranquilidad, seguridad, quiero estar tranquila con mis hijos”, finalizó.

Mujer pide ayuda tras recibir amenazas por parte de su expareja. (Video: Latina)