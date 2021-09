Las cinco cuadras de la Av. Los Lirios, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM) han sido tomadas por la prostitución clandestina. Vecinos de la Urbanización Entel están cansados de la situación y piden el cierre definitivo de los hoteles de la zona.

De acuerdo a Domingo al Día, jóvenes de nacionalidad extranjera suelen llegar al lugar desde las 10:30 p.m. y luego se colocan en diferentes puntos de la Av. Los Lirios, donde esperan captar a algún cliente.

La presencia policial y de serenos de SJM es casi nula pasada las 10:30 p.m., según el reportaje. Sin embargo, cuando las mujeres ven alguna patrulla, se retiran para evitar ser intervenidas. Además, ellas no respetan el toque de queda, que en Lima y Callao va de 1 a.m. a 4 a.m.

Pese a que aún persiste el toque de queda para evitar la propagación del COVID-19, la prostitución se apodera de las calles del distrito de Lima sur. (Fuente: América TV)

“Usted se va y vienen todititas las chicas que trabajan y lamentablemente hay quienes las explotan La gente le echa la culpa a la Policía. Discúlpeme, la Policía tiene un límite no puede hacer más. La Policía está exponiendo su vida, eso le compete a Migraciones. La Asociación le ha comunicado a Migraciones, pero ni siquiera se presenta”, comentó una vecina de la zona.

En las imágenes del dominical, se observa cómo algunos hombres se acercan a las jóvenes para preguntar por sus servicios. Según el reportaje, la mujeres cobran entre 100 y 200 soles dependiendo del cuarto de hotel que utilicen.

A raíz de esta situación, los residentes de la Urbanización Entel piden que se clausure definitivamente los hoteles de la zona para erradicar la explotación sexual.