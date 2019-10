Alcalde de SJL se indigna con venezolanos y les pide que se vayan: "Le hacen daño a mi distrito"

Alex Gonzáles, el alcalde de San Juan de Lurigancho , se hizo viral en las redes sociales tras sermonear a un grupo de venezolanos que, presuntamente, practicaban actividades ilegales en una discoteca del distrito.



Según consignó ATV Noticias, el burgomaestre irrumpió en una discoteca, donde habían más de 100 extranjeros, tras las quejas de varios vecinos que denunciaron que eran víctimas de actos ilíticos y peleas en los al rededores del local por personas en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas.



"Ustedes son extranjeros. Han venido a ganarse una oportunidad. Cómo le faltan el respeto a un país que les ha abierto la puerta", comenzó a decirles el alcalde de SJL Alex González.



"Cómo es posible, son las 10 de la mañana del día lunes. Ustedes le hacen daño a mi distrito. Hacemos un esfuerzo para hacer un distrito de gente decente y trabajadora. No nos oponemos a que haya extranjeros acá, lo que no vamos a permitir es que esta oportunidad ustedes la defrauden. Ustedes deben ser devueltos inmediatamente a su país", agregó el alcalde.

Tras el operativo municipal, la comuna decidió cerrar temporalmente el establecimiento. "Me siento indignado con la conducta que ustedes tienen. Esta es una exhortación. No vamos a ceder frente a estos actos por San Juan de Lurigancho se le respeta. Si no está de acuerdo con las normas, con las ordenanzas, váyanse del distrito. No tienen lugar con nosotros", sentenció.