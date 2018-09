San Juan de Lurigancho: Cae celoso que llevó a su pareja a cerro para masacrarla e intentar violarla

¡Ni una menos! Un sujeto acusado de golpear brutalmente e intentar matar a su pareja en un cerro de San Juan de Lurigancho fue capturado por la policía luego de que la víctima denunciara el hecho.

Según denunció Merilyn Lazo, su pareja, César Luis Macedo, la llevó a un cerro de San Juan de Lurigancho luego de ver una foto de ella con el padre de su primera hija. Loco de celos, intentó acabar con su vida en el descampado.

“Me llevó hasta la punta del cerro con su moto y ahí me dijo: ‘tú me engañas’. Yo le digo: ‘¿Con quién te engaño? No te engaño con nadie’. Él coge su celular me lo revienta en la nariz y me sacó sangre. Luego me intentó tapar la boca y me dijo: ‘si no eres mía, tampoco serás de nadie. Acá vamos a tener relaciones”, contó la víctima ante las cámaras de Canal N.

Tras el ataque, la mujer pudo escapar de su agresor y volvió a su casa inmediatamente, donde se escondió. Según denunció la víctima, cada vez que el sujeto se embarga de ira acaba con todo lo que encuentra a su paso.

“Pierde la razón, se vuelve loco. Rompió todo, rompe la radio que recién se ha comprado, la computadora de mi hijo, la televisión”, contó Merilyn Lazo sobre la reacción violenta de César Luis Macedo.

Tras la denuncia, la mujer indica que aún no ha recibido una respuesta clara de las autoridades tras la brutal golpiza de la que fue víctima a manos de su pareja. “Ha pasado los exámenes correspondientes de ley y el juzgado de familia no le ha dado la medida de protección”, dijo su abogado.

Al momento, César Macedo se encuentra detenido en la comisaría de Bayóvar en San Juan de Lurigancho. Por su parte, la víctima espera que su caso no quede impune.

Cae celoso que llevó a su pareja a cerro para masacrarla e intentar violarla. Video: Canal N

