¡Maldito! Un profesor de la I.E. Juan Velasco ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho fue capturado luego de que cinco de sus alumnas lo denunciaran por tocamientos indebidos. El depravado fue detenido por la Policía de la comisaría de La Huayrona.



Efraín Calderón Bautista, como fue identificado el inescrupuloso docente, amenazaba con bajar puntos en las calificaciones de sus víctimas menores de edad si es que estas denunciaban los tocamientos indebidos con sus familias, indicaron las madres a América Noticias.

“Nos comentaron llorando, muy temerosas que no había sido solo una vez, sino reiterativo. Mi hija me comentó de los tocamientos indebidos de los cuales ella fue víctima. Me comentó que no fue la única y me reuní con las otras madres”, denunció una de las madres de las menores del colegio de San Juan de Lurigancho.

Frente a las serias acusaciones, el profesor de 42 años, quien comenzó a trabajar en el colegio de San Juan de Lurigancho a inicios de este año, negó todo. "“Quisiera entender a qué se refieren ellas específicamente, ¿Tocarlas? No, eso no se me ha pasado por la cabeza”.

Las madres de las alumnas víctimas de tocamientos indebidos exigieron una investigación exhaustiva a las autoridades para que se sancione con todo el peso de la ley al depravado docente.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.