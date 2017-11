El empleado del grifo Repsol, Frankil Ricardo Cajo Tenorio (29), ‘Chavo’, fue atrapado por la policía tras descubrirse que participó en el asalto a su centro de trabajo, en San Juan de Lurigancho.



Los agentes de Investigación Criminal del distrito lo detuvieron a las 3 de la madrugada cuando laboraba como despachador de combustible en el grifo ubicado entre la avenida Wiesse y Ampliación Mariscal Cáceres.



Vestido con su uniforme azul y naranja, ‘Chavo’ fue trasladado a la sede policial donde confesó que él informó a la banda que había más de 100 mil soles en la bóveda del minimarket.



“Les conté a ‘Caballo’ y ‘Mono’ del dinero. Me dijeron que me iban a dar una cantidad y no cumplieron”, contó el mal trabajador.



“En la cúster que usaron se encontró un croquis con la ubicación del grifo y en el auto un celular en el que habían llamadas y mensajes al grifero”, contó un detective.



